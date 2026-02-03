"Кому ты говоришь": известный певец раскрыл правду о Виннике

Олег Винник ранее давал совет певцу.

Олег Винник был очень популярным в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Khayat рассказал о критике Винника в его сторону

Как он относится к артисту-беглецу

Украинский певец и финалист украинского нацотбора на Евровидение-2026 Khayat рассказал, что думает про Олега Винника, который сбежал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине.

В интервью Славе Демину артист вспомнил, как Винник был членом жюри в шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ и жестко раскритиковал его.

"Олег Винник сказал, что мне лучше не петь. Это было четыре "нет". Меня это не зацепило, но уже потом, когда я пересекался на площадке в качестве артиста, у меня проскакивала мысль, что всегда нужно фильтровать, что ты говоришь и кому ты говоришь. Ты никогда не знаешь, где ты с кем окажешься", – сказал Khayat.

Khayat / фото: instagram.com, Khayat

Также он отметил, что и к Олегу Виннику, как к человеку, у него есть много вопросов.

"Я не могу воспринимать субъективное мнение людей, которые мне не нравятся", – добавил певец.

Напомним, в 2019 Khayat стал одним из участников проекта "Голос країни", его тренером была Тина Кароль, певец тогда занял третье место.

Позиция Олега Винника

Артист сейчас живет в Германии вместе с женой и сыном, певец долгое время не выходил на связь после начала полномасштабной войны в Украине, но все же начал давать концерты в Европе. Певец часто попадает в скандалы из-з своих компрометирующих высказываний, а также продолжает петь на русском языке.

Олег Винник / инфографика: Главред

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

