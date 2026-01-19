68-летняя Ирина Дерюгина заговорила о третьем браке: "Я сказала"

Кратко:
- Ирина Дерюгина заговорила о личном
- Планирует ли она вступать в новые отношения
Президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина призналась, что после второго развода решила все свое время посвятить развитию гимнастики.
В интервью Дмитрию Гордону Дерюгина отметила, что была дважды замужем, но в обеих союзах "происходило так, что всем было супермегакомфортно, а ей становилось некомфортно".
Дмитрий Гордон же уточнил у спортсменки, был ли у нее третий избранник.
"Нет, нет, все. Я сказала, что не хочу тратить свое время, не хочу. Я сказала: "Я люблю гимнастику". Все", – ответила Ирина Ивановна.
Личная жизнь Ирины Дерюгиной
Ирина Дерюгина с 1979 по 2000 год была в браке с украинским футболистом Олегом Блохиным, у них родилась дочь Ирина. Спортсменка рассказывала, что именно она стала инициатором развода, когда узнала, что у футболиста в других отношениях родились дети. Кстати, Ирина Ивановна не общается с Блохиным, как и ее дочь.
Во втором браке Дерюгина прожила больше десяти лет, но она скрывает его фамилию.
Смотрите видео интервью Ирины Дерюгиной:
О персоне: Ирина Дерюгина
Ирина Дерюгина – украинская художественная гимнастка, тренер, судья, заслуженный мастер спорта СССР (1977) по художественной гимнастике в индивидуальном первенстве. Единственная гимнастка СССР, дважды являвшаяся абсолютной чемпионкой мира в 1977 и 1979 гг. Ее мать, Альбина Дерюгина, была ее тренершей.
