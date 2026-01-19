68-летняя Ирина Дерюгина заговорила о третьем браке: "Я сказала"

Ирина Дерюгина имеет неудачный опыт в личной жизни.

https://stars.glavred.info/68-letnyaya-irina-deryugina-zagovorila-o-tretem-brake-ya-skazala-10733486.html Ссылка скопирована

Ирина Дерюгина посвятила жизнь гимнастике / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Дерюгина

Кратко:

Ирина Дерюгина заговорила о личном

Планирует ли она вступать в новые отношения

Президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина призналась, что после второго развода решила все свое время посвятить развитию гимнастики.

В интервью Дмитрию Гордону Дерюгина отметила, что была дважды замужем, но в обеих союзах "происходило так, что всем было супермегакомфортно, а ей становилось некомфортно".

видео дня

Дмитрий Гордон же уточнил у спортсменки, был ли у нее третий избранник.

"Нет, нет, все. Я сказала, что не хочу тратить свое время, не хочу. Я сказала: "Я люблю гимнастику". Все", – ответила Ирина Ивановна.

Ирина Дерюгина / фото: instagram.com, Ирина Дерюгина

Личная жизнь Ирины Дерюгиной

Ирина Дерюгина с 1979 по 2000 год была в браке с украинским футболистом Олегом Блохиным, у них родилась дочь Ирина. Спортсменка рассказывала, что именно она стала инициатором развода, когда узнала, что у футболиста в других отношениях родились дети. Кстати, Ирина Ивановна не общается с Блохиным, как и ее дочь.

Во втором браке Дерюгина прожила больше десяти лет, но она скрывает его фамилию.

Смотрите видео интервью Ирины Дерюгиной:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, российская певица Лариса Долина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сейчас находится на отдыхе в ОАЭ. И пока она наслаждается отпуском, ее принудительно выселяют из квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье еще полтора года назад.

А также актер Тарас Цымбалюк показался со своей коллегой и подругой Еленой Светлицкой. Как стало известно, в Киеве прошел показ нового оригинального сериала в стиле true crime от платформы Киевстар ТВ "Тиха Нава". На мероприятие пришел Тарас Цымбалюк в компании Елены Светлицкой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ирина Дерюгина Ирина Дерюгина – украинская художественная гимнастка, тренер, судья, заслуженный мастер спорта СССР (1977) по художественной гимнастике в индивидуальном первенстве. Единственная гимнастка СССР, дважды являвшаяся абсолютной чемпионкой мира в 1977 и 1979 гг. Ее мать, Альбина Дерюгина, была ее тренершей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред