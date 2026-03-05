Копы задержали пьяную Бритни Спирс на автотрассе - что известно

Полиция арестовала Бритни Спирс за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

https://stars.glavred.info/kopy-zaderzhali-pyanuyu-britni-spirs-na-avtotrasse-chto-izvestno-10746395.html Ссылка скопирована

Копы задержали пьяную Бритни Спирс / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Артистку задержали и доставили в полицейский участок

Судебное заседание по делу назначено на 4 мая

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс оказалась в центре скандала после того, как ее задержала полиция за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По информации издания Variety, инцидент произошел вечером 4 марта в округе Вентура, штат Калифорния.

видео дня

Сотрудники Калифорнийского дорожного патруля остановили автомобиль певицы примерно в 21:30. Артистку задержали и доставили в полицейский участок, где около 03:00 5 марта ее официально оформили по делу о нарушении.

Согласно данным об аресте, позже исполнительницу отпустили. Судебное заседание по делу назначено на 4 мая.

Журналисты отмечают, что в штате Калифорния вождение в состоянии алкогольного опьянения считается серьезным правонарушением. За него могут грозить лишение водительских прав, штраф свыше 1000 долларов, возможное тюремное заключение, а также обязательное участие в специальной программе, посвященной последствиям нетрезвого вождения.

Это не первый случай, когда певицу замечают за нарушением правил дорожного движения. В прошлом месяце папарацци сфотографировали Бритни Спирс за рулем ее внедорожника Mercedes-Benz SUV. На снимках было видно, что она держала телефон у уха, что также считается нарушением правил.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень, которая недавно смогла официально расписаться со своим любимым Иваном, попала в больницу.

Ранее также в террористической России стало известно о том, что скончалась жена солиста популярной российской группы "Отпетые мошенники" Сергея Аморалова.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред