Копы задержали пьяную Бритни Спирс на автотрассе - что известно

Кратко:
- Артистку задержали и доставили в полицейский участок
- Судебное заседание по делу назначено на 4 мая
Американская поп-исполнительница Бритни Спирс оказалась в центре скандала после того, как ее задержала полиция за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
По информации издания Variety, инцидент произошел вечером 4 марта в округе Вентура, штат Калифорния.
Сотрудники Калифорнийского дорожного патруля остановили автомобиль певицы примерно в 21:30. Артистку задержали и доставили в полицейский участок, где около 03:00 5 марта ее официально оформили по делу о нарушении.
Согласно данным об аресте, позже исполнительницу отпустили. Судебное заседание по делу назначено на 4 мая.
Журналисты отмечают, что в штате Калифорния вождение в состоянии алкогольного опьянения считается серьезным правонарушением. За него могут грозить лишение водительских прав, штраф свыше 1000 долларов, возможное тюремное заключение, а также обязательное участие в специальной программе, посвященной последствиям нетрезвого вождения.
Это не первый случай, когда певицу замечают за нарушением правил дорожного движения. В прошлом месяце папарацци сфотографировали Бритни Спирс за рулем ее внедорожника Mercedes-Benz SUV. На снимках было видно, что она держала телефон у уха, что также считается нарушением правил.
