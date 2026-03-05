Укр
"Я всегда свободен": Харчишин после разрыва с Соколовой раскрыл данное ей обещание

Виталий Кирсанов
5 марта 2026, 20:21
Харчишин рассказал, что у него "есть как минимум три дамы", к которым он хорошо относится и привязан сердцем.
Харчишин не сказал, свободно ли сейчас его сердце
Харчишин не сказал, свободно ли сейчас его сердце

Кратко:

  • Харчишин не сказал, свободно ли сейчас его сердце
  • Артист признался, что в его жизни есть несколько женщин, которых он уважает

Украинский музыкант, фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин раскрыл обещание, которое дал своей бывшей возлюбленной, известной журналистке Янине Соколовой.

В интервью изданию "РБК-Украина" артист отметил, что пообещал не обсуждать детали их прошлых отношений. Так он ответил на вопрос о том, чьей инициативой было раскрытие их ранее скрываемого романа.

видео дня

По словам музыканта, он предпочитает не возвращаться к этой теме из уважения к бывшей партнерше.

"Очень хорошо поставила вопрос на самом деле, который трудно обойти, но из уважения к даме, о которой ты упоминаешь, я держу слово и обещание и поставлю здесь точку на этом вопросе. Мы не обсуждаем и не поднимаем прошлое", - заявил Харчишин.

Журналисты также поинтересовались, свободно ли сейчас его сердце. Однако певец уклонился от прямого ответа.

"Я всегда свободен. Когда я в отношениях не свободен, я убегаю от тех отношений и ценю прежде всего свободу в любых отношениях", - сказал он.

При этом артист признался, что в его жизни есть несколько женщин, к которым он испытывает теплые чувства.

"У меня есть как минимум три дамы, к которым я хорошо отношусь и к которым привязан сердцем", - отметил музыкант.

Также Валерий Харчишин рассказал о своих отношениях с бывшими женами. По его словам, он сохранил с ними уважительное и дружеское общение.

Так, его первая жена Виктория - мать старшего сына - сейчас работает его бухгалтером. Музыкант подчеркнул, что она даже не берет у него деньги за свою работу.

О второй бывшей супруге, Юлии, он также отозвался очень тепло.

"Я уже говорил, что если существует лучшая бывшая жена, то это моя бывшая жена Юля", - поделился артист.

Ранее Главред рассказывал, что победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень, которая недавно смогла официально расписаться со своим любимым Иваном, попала в больницу.

Ранее также в террористической России стало известно о том, что скончалась жена солиста популярной российской группы "Отпетые мошенники" Сергея Аморалова.

О персоне: Валерий Харчишин

Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".

В Украине есть птица-долгожитель: где она живет и чем особенна

