"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

Известная украинская продюсерка Елена Мозговая критично высказалась об инициативе Евгения Клопотенко о разработке сборника рецептов для военнослужащих ВСУ. Свое возмущение она выразила в Facebook.
Недавно стало известно, что кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко взялся разрабатывать сборник рецептов "Готовим к бою" в сотрудничестве с агентством оборонных закупок Государственного оператора тыла Министерства обороны Украины.
"Ключевым продуктом "Готовим к бою" должен стать практический сборник рецептов для тех, кто отвечает за питание в подразделениях. "Готовим к бою" реализуется в сотрудничестве с ОО "Культ Фуд" шеф-повара Евгения Клопотенко, что поможет объединить и систематизировать опыт подразделений по организации питания", — сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.
Однако не все остались в восторге от такой инициативы ресторатора. Елена Мозговая, муж которой защищает Украину, высказала свое недовольство и рассказала о настоящих потребностях украинских военнослужащих.
"Каждый день какой-то сюр. Зачем пацанам ваши рецепты? Дайте достаточно качественных продуктов! А рецепты и советы оставьте себе", — высказалась Мозговая.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
