Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Танчинец публично обратился к сыну от первого брака и показал его — детали

Кристина Трохимчук
5 марта 2026, 12:49
Певец поздравил ребенка с днем рождения.
Сергей Танчинец с сыном
Сергей Танчинец с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Танчинец

Вы узнаете:

  • Сергей Танчинец показал сына от первого брака
  • Как он выглядит

Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец сделал трогательную публикацию в Instagram, где впервые за долгое время показал своего 8-летнего сына от первого брака.

Певец обратился к наследнику по случаю важного события — Лукьян праздновал свой день рождения. Сергей показал поклонникам, как сейчас выглядит его сын, и поздравил его с началом нового года жизни.

видео дня
Как выглядит сын Сергея Танчинца
Как выглядит сын Сергея Танчинца / фото: instagram.com, Сергей Танчинец

"Сегодня пацанчику восемь лет!" – написал Танчинец.

Поздравления звездного отца поддержала и телеведущая Соломия Витвицкая. Она оставила в комментариях трогательные пожелания имениннику.

"С именинником, пусть растет счастливым", — написала знаменитость.

Сергей Танчинец - семья
Сергей Танчинец - семья / фото: instagram.com, Сергей Танчинец

Сергей Танчинец — личная жизнь

Личная жизнь Сергея Танчинца в последние годы претерпела значительные изменения. После 15 лет брака с первой женой Анной артист неожиданно объявил о разводе в 2023 году. Несмотря на наличие двоих общих детей (дочери Анастасии и сына Лукьяна) экс-супруги предпочли оставить причины расставания в тайне. Однако уже в 2026 году Сергей официально подтвердил отношения и даже сыграл тайную свадьбу со своей коллегой, пиарщицей Юлианой Корецкой.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Потап, который уже длительное время развивает свои проекты за границей, публично похвастался миллионными доходами. Главной же новостью от артиста стал анонс возвращения легендарного дуэта Потап и Настя Каменских.

Также дети певицы Валерии окончательно отказались от жизни в РФ, выбрав Дубай. Невестка Лиана призналась, что этот переезд стал реализацией давней мечты. Однако планы на спокойную жизнь в Эмиратах рассыпались: теперь семья путинистки просыпается от ночных взрывов.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Сергей Танчинец

Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Сергей Танчинец
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

14:00Украина
Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:31Мир
Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

12:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Последние новости

14:08

Трендовая - не значит удобная: главный секрет правильного выбора сумки

14:00

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

13:43

Грудь продолжает расти: врачи годами не понимали, что происходит с девушкой

13:38

В первые дни весны в Украине подешевел популярный продукт: какая цена теперь

12:59

Как получить почти 100% всходов семян: огородник раскрыл простой суперспособ

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
12:52

В Украине установят новые камеры фиксации скорости: список по областям

12:49

Танчинец публично обратился к сыну от первого брака и показал его — детали

12:31

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:29

По Никите Преснякову нанесли новый удар из РФ - что случилось

Реклама
12:08

Что лучше не сажать на клумбе: список проблемных однолетних цветов

12:04

Семена взойдут быстрее: простой метод без дорогих стимуляторов

12:00

Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

11:57

Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot

11:52

Никакой не "хлопок": как по-украински правильно назвать резкий звук от хлопанья или удара

11:46

Капсульный гардероб на весну 2026: как создать 60 модных образов из 12 вещейВидео

11:42

Помолодел на 30 лет: мужчина показал фото новой стрижки, которое удивило

11:36

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

11:29

Яблони завалят урожаем: что посадить возле дерева

11:03

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

11:02

Начинают экономить: "Флеш" рассказал о новых дешевых дронах РФ на фронте

Реклама
10:54

"Она изгой семьи": Агутин рассказал о трагедии родной женщины

10:51

Чем грозит России операция США в Иране: дипломат назвал основные рискиВидео

10:44

Много живой силы и важные склады РФ оказались в эпицентре ударов ВСУ - детали

10:43

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

10:42

США заявляют о больших запасах оружия, но Трамп продолжает критиковать прошлые поставки Украине

10:37

Жена Цекало похудела еще больше: как она выглядит

10:32

"Думал всем надоел": Потап анонсировал громкое возвращение с Настей Каменских

09:57

В большом городе будут массово проверять людей и автомобили: в чем причина

09:46

"Показывала всегда": известная актриса высказалась о "романе" с Цымбалюком

09:29

Ретроградный Меркурий изменит жизнь трех знаков зодиака до 20 марта

09:29

РФ ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть раненые

09:28

Польшей прокатилась масштабная волна депортаций украинцев: что происходит

09:01

РФ ударила по побережью Одесской области, вспыхнули пожары: что известноФото

09:00

Виноват не Иран: что происходит с ценами на топливо в Украине и будет ли бензин по 65

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 марта (обновляется)

08:29

В НАТО заговорили о применении статьи 5 о коллективной обороне на фоне войны в Иране

08:18

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ракет на всех не хватит: из-за Ирана Украине предрекли проблему с ПВО - Reuters

08:05

Путину грозит переворот, в Кремле началось брожение: Огрызко – о страхах диктаторамнение

07:03

Более 60 взрывов за пару часов: два города в РФ массированно атаковали дроныВидео

Реклама
05:49

Ленивый ужин из картофеля: рецепт божественного блюда менее чем за час

05:12

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

04:39

История обезьянки Панча получила неожиданное продолжение - что с ним случилосьВидео

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

03:49

Никакой мистики: почему на самом деле во двор постоянно прилетает черная птица

03:30

Можно ли сушить волосы вниз головой: правда или миф

03:00

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

02:10

Бункер не спасет: почему ликвидация Хаменеи стала "черной меткой" для ПутинаВидео

02:00

Наталья Могилевская потрясла признанием о Тине Кароль

01:19

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопкиВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять