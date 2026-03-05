Танчинец публично обратился к сыну от первого брака и показал его — детали

Вы узнаете:
- Сергей Танчинец показал сына от первого брака
- Как он выглядит
Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец сделал трогательную публикацию в Instagram, где впервые за долгое время показал своего 8-летнего сына от первого брака.
Певец обратился к наследнику по случаю важного события — Лукьян праздновал свой день рождения. Сергей показал поклонникам, как сейчас выглядит его сын, и поздравил его с началом нового года жизни.
"Сегодня пацанчику восемь лет!" – написал Танчинец.
Поздравления звездного отца поддержала и телеведущая Соломия Витвицкая. Она оставила в комментариях трогательные пожелания имениннику.
"С именинником, пусть растет счастливым", — написала знаменитость.
Сергей Танчинец — личная жизнь
Личная жизнь Сергея Танчинца в последние годы претерпела значительные изменения. После 15 лет брака с первой женой Анной артист неожиданно объявил о разводе в 2023 году. Несмотря на наличие двоих общих детей (дочери Анастасии и сына Лукьяна) экс-супруги предпочли оставить причины расставания в тайне. Однако уже в 2026 году Сергей официально подтвердил отношения и даже сыграл тайную свадьбу со своей коллегой, пиарщицей Юлианой Корецкой.
О персоне: Сергей Танчинец
Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).
