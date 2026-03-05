Танчинец публично обратился к сыну от первого брака и показал его — детали

Певец поздравил ребенка с днем рождения.

Сергей Танчинец с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Танчинец

Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец сделал трогательную публикацию в Instagram, где впервые за долгое время показал своего 8-летнего сына от первого брака.

Певец обратился к наследнику по случаю важного события — Лукьян праздновал свой день рождения. Сергей показал поклонникам, как сейчас выглядит его сын, и поздравил его с началом нового года жизни.

Как выглядит сын Сергея Танчинца / фото: instagram.com, Сергей Танчинец

"Сегодня пацанчику восемь лет!" – написал Танчинец.

Поздравления звездного отца поддержала и телеведущая Соломия Витвицкая. Она оставила в комментариях трогательные пожелания имениннику.

"С именинником, пусть растет счастливым", — написала знаменитость.

Сергей Танчинец - семья / фото: instagram.com, Сергей Танчинец

Сергей Танчинец — личная жизнь

Личная жизнь Сергея Танчинца в последние годы претерпела значительные изменения. После 15 лет брака с первой женой Анной артист неожиданно объявил о разводе в 2023 году. Несмотря на наличие двоих общих детей (дочери Анастасии и сына Лукьяна) экс-супруги предпочли оставить причины расставания в тайне. Однако уже в 2026 году Сергей официально подтвердил отношения и даже сыграл тайную свадьбу со своей коллегой, пиарщицей Юлианой Корецкой.

Ранее Главред сообщал, что Потап, который уже длительное время развивает свои проекты за границей, публично похвастался миллионными доходами. Главной же новостью от артиста стал анонс возвращения легендарного дуэта Потап и Настя Каменских.

Также дети певицы Валерии окончательно отказались от жизни в РФ, выбрав Дубай. Невестка Лиана призналась, что этот переезд стал реализацией давней мечты. Однако планы на спокойную жизнь в Эмиратах рассыпались: теперь семья путинистки просыпается от ночных взрывов.

О персоне: Сергей Танчинец Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).

