Наталья Могилевская потрясла признанием о Тине Кароль

Наталья Могилевская оценила деятельность Тины Кароль.

Наталья Могилевская уже давно дружит с Тиной Кароль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

Наталья Могилевская восхищается Тиной Кароль

О каких еще артистках она вспомнила

Украинская известная певица Наталья Могилевская высказала свое мнение о певице Тине Кароль, с которой знакома уже много лет.

В комментарии для радиостанции Maximum Могилевская отметила, что считает Тину примером женственности.

"Она для меня пример женственности, сексуальности. Она вообще 20 лет продвигает в стране семейные ценности, целомудрие, красивую женственность. Она никогда не была агрессивно сексуальной. Она всегда нежная. Для моих девочек, для моих детей это очень важно, потому что очень много агрессии, грязи", - сказала артистка.

Наталья Могилевская о Тине Кароль / фото: скрин instagram.com, радио Maximum

Также она вспомнила о Jerry Heil и KOLA, которых для нее являются примером молодых артисток.

"Девушки такие, как Тина Кароль, Jerry Heil, KOLA, я очень им благодарна за то, что они это делают", - добавила Наталья.

Тина Кароль / фото: instagram.com, Тина Кароль

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

