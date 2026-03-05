Наталья Могилевская потрясла признанием о Тине Кароль

Вы узнаете:
Украинская известная певица Наталья Могилевская высказала свое мнение о певице Тине Кароль, с которой знакома уже много лет.
В комментарии для радиостанции Maximum Могилевская отметила, что считает Тину примером женственности.
"Она для меня пример женственности, сексуальности. Она вообще 20 лет продвигает в стране семейные ценности, целомудрие, красивую женственность. Она никогда не была агрессивно сексуальной. Она всегда нежная. Для моих девочек, для моих детей это очень важно, потому что очень много агрессии, грязи", - сказала артистка.
Также она вспомнила о Jerry Heil и KOLA, которых для нее являются примером молодых артисток.
"Девушки такие, как Тина Кароль, Jerry Heil, KOLA, я очень им благодарна за то, что они это делают", - добавила Наталья.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
