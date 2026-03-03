Муж Ани Лорак удивил своим заявлением о личном.

Ани Лорак рассказала о первой встрече с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Ани Лорак рассказала, как познакомилась с мужем-испанцем

Планируют ли они общих детей

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, утверждает, что счастлива в браке с испанцем Исааком Виджраку.

Запроданка рассказала российским пропагандистам, что встретила мужа во время ретрита.

"Я пришла на ретрит по йоге и увидела глаза, которые знала. Высокий, темнокожий, другой ментальности. Сразу было притяжение", — призналась Лорак.

Ани Лорак с мужем и дочерью / фото: instagram.com, Ани Лорак

Но, как оказалось, супруги не планируют иметь общих детей. Отметим, в Исаака есть двое детей, а у Лорак есть дочь София от первого брака з бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

"О Боже, я уже слишком стар для этого. Мы любим детей, но у меня есть свои, у Каролины — свои. Мы становимся старше. Я думаю, что лучше заботиться друг о друге и об уже имеющихся детях. Может быть, в следующей жизни у нас будут еще дети", — сказал Виджраку журналистам.

Ани Лорак с мужем / фото: instagram.com, Ани Лорак

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

