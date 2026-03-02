"Еще не время": Козловский пояснил, почему не раскрывает причин увольнения из армии

Виталий Козловский пообещал рассказать о причинах своего увольнения из армии после окончания войны.

Козловский пообещал рассказать о службе в большом интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее Козловского списали из украинской армии

Козловский пообещал рассказать о службе в большом интервью

Известный украинский певец Виталий Козловский отказался говорить о причинах своего увольнения из рядов Вооруженных сил Украины.

На премьерном показе фильма "Мавка. Настоящий миф" ведущая шоу "Утро в большом городе" прямо спросила у артиста, почему его списали из украинской армии. Козловский ответил, что будет рассказывать об этом уже после окончания войны России против Украины.

"Наступит момент, и я об этом буду говорить. Я об этом расскажу в большом интервью. Но мне кажется, что сейчас еще не время об этом говорить открыто так", - сказал он.

Отметим, Козловский летом 2023 года получил повестку и отправился на службу. Сперва артиста определили в Национальную гвардию, бригаду "Рубеж". Затем Козловский попал в Национальный президентский оркестр. Весной 2024 года его перевели в 22-ую отдельную механизированную бригаду, а через несколько месяцев уволили в запас. При этом Виталий продолжает заниматься сборами и поддержкой украинских военных и их семей.

Согласно ответу Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Козловского уволили в запас из-за необходимости ухаживать за женой с инвалидностью I или II группы.

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

