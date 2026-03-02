Укр
"Отпевала": Галкин раскрыл, зачем Пугачева возвращалась в РФ

Кристина Трохимчук
2 марта 2026, 10:29
Комик пошутил о визите Пугачевой в Москву.
Алла Пугачева возвращалась в РФ
Алла Пугачева возвращалась в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Максим Галкин пошутил про смерть Владимира Путина
  • Почему Алла Пугачева возвращалась в Москву

Российский комик Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после террористического вторжения РФ, решил пошутить на своем концерте о смерти диктатора Владимира Путина. Как сообщает издание Гордон, особая роль в этом событии отводилась его супруге Алле Пугачевой.

Галкин вспомнил популярную в свое время конспирологическую теорию о смерти российского президента, тело которого якобы прятали в холодильнике. Юморист также упомянул, что в тот период Алле Пугачевой пришлось вернуться в РФ по срочному делу.

Пугачева и Галкин на отдыхе
Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным / фото: instagram.com, Максим Галкин

"А вы думаете, почему Пугачева в ноябре 2023 года на три дня в Москву возвращалась... Отпевала!" А они такие: "А она что, церковные песни знает?" – А она свои пела: "А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали под черной водой", — высказался Максим, вызвав в зале взрыв смеха.

Комик продолжил развивать тему, пересказав шутливый разговор с супругой после "похорон" Владимира Путина.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин о войне / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Алла, а там был еще кто-нибудь из мировых лидеров?", — спросил Галкин — "Никого не было вообще! Меня Песков как напротив холодильника поставил, так я в холодильник и пела... Ну, может, кто-то и приезжал, потому что я заметила, что на холодильнике были магнитики из разных стран: Дамаск, Бейрут – все друзья-террористы, короче", — посмеялся юморист.

Ранее Главред сообщал, что украинский рэпер Потап, который уехал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, высказался о том, где планирует жить. Артист признался, что может вернуться в Украину, но назвал важное условие.

Также украинский актер Вячеслав Довженко недавно представил публике свою молодую невесту. Светлана призналась, что разница в возрасте в паре ощущается. Актер старше своей избранницы на 20 лет, поэтому влюбленным приходится искать компромиссы.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Старше на 20 лет: молодая невеста Довженко призналась, как закрутила роман с актером

