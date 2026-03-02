"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

Вкратце:
- Лилия Ребрик решила попрощаться
- Прощальные слова она адресовала непростой зиме
Подводить итоги принято в конце года, однако украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик решила нарушить правило - ушедшая зима была настолько сложной для Украины и украинцев, что заслужила, по мнению артистки, отдельного обряда прощания.
Так в своем блоге в Instagram Лилия опубликовала пост, посвященный завершению зимы и началу весны. В нем актриса отметила, что благодарна зиме за то, что не задерживается, и с большой надеждой встречает весну. Также она поделилась свежим фото.
"Этим фото прощаюсь с зимой! Такой изнурительной, сложной, тяжелой... Кажется, не было еще таких зим, которые бы так испытывали нас. Но что ж - прощаюсь с ней цветами, которые подарили мне сегодня вы. Прощаюсь и благодарю. За то, что она наконец прошла! А дальше - весна! Наконец-то! И пусть она будет украшена если не счастьем, то хотя бы - радостными мгновениями! Люблю вас! За то, что все выдержали, выстояли, за то, что вы есть!" - написала Лилия Ребрик.
О персоне: Лилия Ребрик
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
