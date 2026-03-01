Старше на 20 лет: молодая невеста Довженко призналась, как закрутила роман с актером

Девушка заверила, что в момент начала отношений актер не был женат.

Вячеслав Довженко женится - кто невеста / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вячеслав Довженко

Как начались новые отношения Вячеслава Довженко

Мешает ли паре разница в возрасте

Звезда украинского фильма "Киборги" Вячеслав Довженко недавно представил публике свою молодую невесту. Светлана дала свое первое интервью OBOZ.ua и рассказала, как ей удалось завоевать сердце известного актера.

Как оказалось, влюбленные пересеклись на съемочной площадке много лет назад. Девушка призналась, что это нельзя было назвать началом романтической истории.

"Мы познакомились еще лет семь-восемь назад - работали вместе на съемках одного проекта. Тогда просто пересеклись, немного пообщались - и все. Ничего такого, что можно было бы назвать началом истории", — рассказала Светлана.

Вячеслав Довженко с невестой / фото: instagram.com, Вячеслав Довженко

Спустя несколько лет пара снова встретилась в театре, где девушка работала костюмером. Тогда Довженко уже разошелся с женой — его сердце было свободно для новой любви. Светлана подчеркнула, что не воспринимала будущего жениха как звезду.

"А потом снова встретились в театре. И это было уже во время полномасштабной войны. На тот момент Слава уже не был женат, жил сам. Я тоже была в своем этапе переосмысления. И вот уже третий год мы вместе. Живем, поддерживаем друг друга, строим отношения", — поделилась невеста актера.

Как выглядит невеста Вячеслава Довженко / скриншот ТСН

Светлана призналась, что разница в возрасте в паре ощущается. Поскольку Вячеслав намного старше своей избранницы, его характер стал спокойнее, в то время как у невесты бурлит энергия. Несмотря на это, влюбленные быстро находят компромисс.

"У меня все же такой возраст (мне сейчас почти 30), когда хочется движения: куда-то поехать, сходить. Слава более спокойный. И вот на этом контрасте мы и сошлись. Я его немного "поднимаю" - в хорошем смысле, вытаскиваю в события, в движение. А он меня заземляет, когда слишком разгоняюсь", — подытожила Светлана

О персоне: Вячеслав Довженко Вячеслав Довженко - украинский актер театра и кино. Лауреат премии "Золотая дзига" в категории за лучшую мужскую роль, сообщает Википедия. С 2011 года служит в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Известные киноработы: "Молитва о гетмане Мазепе", "Киборги", "Другой Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и пр.

