Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Увидела над головой ракету": известная ведущая оказалась под атакой в Дубае

Кристина Трохимчук
1 марта 2026, 14:34
Василиса Фролова переехала в ОАЭ после начала полномасштабного вторжения.
Василиса Фролова - взрывы в Дубае
Василиса Фролова - взрывы в Дубае / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Василиса Фролова

Вы узнаете:

  • Василиса Фролова рассказала о ситуации в Дубае
  • Что произошло в ОАЭ с украинской ведущей

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая перебралась в безопасные ОАЭ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, рассказала о ситуации в Дубае после начала американской операции против Ирана и его ответных обстрелов союзников США. О своих впечатлениях она рассказала в Instagram и каналу "Киев 24".

Сначала ведущая не придала большого значения информации об атаках Ирана и даже записала видео о том, что ситуация под контролем. Однако уже вскоре Василиса поделилась, что видела ракету прямо над своей головой.

видео дня
Василиса Фролова в Дубае
Василиса Фролова в Дубае / фото: instagram.com, Василиса Фролова

"Массовой эвакуации нет. Я видела, как сбивали ракету. Я уже здесь пятый год, и мой сын спрашивал меня: "Когда это все закончится?". Мы слышали более 10 взрывов. Ситуация странная", — призналась знаменитость.

Василиса рассказала, что страна оказалась совершенно не готова к атаке Ирана в сфере оповещения населения об опасности воздушных атак. Жители ОАЭ продолжают вести обычную жизнь и не паникуют, хотя обстрелы продолжаются.

Где сейчас Василиса Фролова
Где сейчас Василиса Фролова / фото: instagram.com, Василиса Фролова

"Здесь нет системы массового оповещения о безопасности. Они ищут американские базы и утром начали стрелять по Абу-Даби. Уже было три волны, мы их услышали и увидели. Страна действительно была к этому не готова... Нет паники, но пляжи пусты. Люди ходят, и все говорят о бомбах. Страна привыкла никогда не говорить ни о чем плохом. Думаю, эти события изменят ход коммуникации в стране", — поделилась Фролова.

Василиса Фролова о ситуации в Дубае - смотреть видео:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Ирина Шейк оскандалилась на фестивале Sanremo из-за вопроса об Украине. Модель назвала войну "сложной темой", а ее циничное высказывание в роли ведущей спровоцировало волну хейта в сети.

Также Ани Лорак обвинила Тину Кароль в своем переезде в РФ. Предавшая Украину певица заявила, что ее "выживали" из украинского шоу-бизнеса из-за зависти к успеху, а работу на агрессора назвала вынужденным шагом и стремлением к развитию.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Василиса Фролова

Василиса Фролова (Юлия Фролова) - украинская теле- и радиоведущая и модель. Работала на проектах "Хочу Евро", "Фабрика звезд", "10 кроків до кохання", "Я люблю Україну", "Тетки и Шмотки", "Шоумания" и пр. Сотрудничала с каналами М1, 1+1, ТЕТ, Интер, Новый канал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Василиса Фролова новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

14:53Синоптик
"Большая война" началась: США и Израиль атаковали Иран, что изменится для Украины

"Большая война" началась: США и Израиль атаковали Иран, что изменится для Украины

13:40Мир
"Справедливость неизбежна": Сибига предрек конец путинского режима

"Справедливость неизбежна": Сибига предрек конец путинского режима

12:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыни

Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыни

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

РФ интенсивно стягивает войска на горячий участок фронта: раскрыта тактика врага

РФ интенсивно стягивает войска на горячий участок фронта: раскрыта тактика врага

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

Последние новости

16:14

Двое людей связали себя веревкой на год: зачем они это сделали

16:09

Аномальное тепло летит в Украину: где и когда потеплеет до +15

16:09

"Двойная игра идет": Ани Лорак рассказала о неверности мужа

16:03

Зачем в древности наклоняли зеркала в домах и вешали их под потолком

15:54

На Житомирскую область мчится потепление: когда прогреет до +9 градусов

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцевРеформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев
15:49

Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производителиВидео

14:53

"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

14:52

Собака пропала 12 лет назад: неожиданный звонок растрогал владелицу (фото)

14:52

Есть ли угроза уличных боев в Запорожье - экс-сотрудник СБУ назвал цель РФВидео

Реклама
14:34

"Увидела над головой ракету": известная ведущая оказалась под атакой в ДубаеВидео

13:58

Большинство людей пьют виски неправильно: что именно мы делаем не так

13:56

Люди, родившиеся в конкретные месяцы, имеют невероятную интуицию - кто они

13:49

Могут в разы улучшить урожай картофеля: какие растения стоит посадить рядом

13:40

"Большая война" началась: США и Израиль атаковали Иран, что изменится для Украины

13:15

Россиянку Ирину Шейк "прижали" вопросом о войне в Украине - что она ответилаВидео

12:55

"Справедливость неизбежна": Сибига предрек конец путинского режима

12:30

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

12:29

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

12:29

Секретный режим стиралки: что нажать, чтобы она сама очистилась от плесени

12:11

Почему нельзя сеять рассаду в землю с огорода: проблема, которую большинство игнорирует

Реклама
11:57

"Это было сильно": Ирину Билык ограбили в Милане

11:50

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

11:29

Не Русь: как на самом деле называли Украину другие народы 1000 лет назад

10:53

"Бахкает, летит": украинские звезды застряли в Дубае под обстрелами

10:53

Американцы впервые применили украинскую тактику использования дронов – Politico

10:24

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

10:16

Что удалось россиянам этой зимой: Буданов назвал главный успех врага

10:07

Почему кот скрежещет зубами, когда смотрит в окно: стоит ли переживать хозяину

09:51

"Синий нарушитель": военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ

09:29

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

08:58

До конца месяца в Иране сменится режим: Шулипа - о ликвидации Хаменеимнение

08:57

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: подробный прогноз на каждый день

08:54

США начала операцию против Ирана под давлением двух стран - WP

08:53

Ликвидация аятоллы Хаменеи: Иран обещает самый жестокий ответ США и Израилю в истории

08:22

Карта Deep State онлайн за 1 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Автомобильные хитрости прошлого: лайфхаки советских водителей

07:49

Война на Ближнем Востоке грозит отвлечь мир от украинского фронта - Портников

06:15

Почему люди изменяют и как восстановить отношения после измены: советы психолога

05:28

Долгожданное тепло возвращается на Полтавщину: синоптики назвали даты

04:30

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Реклама
03:53

Почему забытые слова возвращаются в моду: неожиданная причина языкового ренессанса

03:35

Света не будет часами: график отключения электроэнергии на 1 марта в Сумах

03:30

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду веснойВидео

02:15

Как распознать патологического изменщика: 7 сигналов, которые нельзя игнорировать

01:30

Конец Вселенной: названы неожиданные сроки масштабной катастрофы

28 февраля, суббота
23:54

Отключение электроэнергии 1 марта: появились графики для Киева и области

22:27

"Такой вариант возможен": тревожный прогноз нового наступления РФ на КиевВидео

22:13

Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

21:38

Повышение пенсий с марта: украинцам раскрыли главное условие индексации

20:41

Время упущено: Максим Яли о шансах на свержение режима аятолл в Иранемнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять