"Увидела над головой ракету": известная ведущая оказалась под атакой в Дубае

Василиса Фролова переехала в ОАЭ после начала полномасштабного вторжения.

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая перебралась в безопасные ОАЭ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, рассказала о ситуации в Дубае после начала американской операции против Ирана и его ответных обстрелов союзников США. О своих впечатлениях она рассказала в Instagram и каналу "Киев 24".

Сначала ведущая не придала большого значения информации об атаках Ирана и даже записала видео о том, что ситуация под контролем. Однако уже вскоре Василиса поделилась, что видела ракету прямо над своей головой.

"Массовой эвакуации нет. Я видела, как сбивали ракету. Я уже здесь пятый год, и мой сын спрашивал меня: "Когда это все закончится?". Мы слышали более 10 взрывов. Ситуация странная", — призналась знаменитость.

Василиса рассказала, что страна оказалась совершенно не готова к атаке Ирана в сфере оповещения населения об опасности воздушных атак. Жители ОАЭ продолжают вести обычную жизнь и не паникуют, хотя обстрелы продолжаются.

"Здесь нет системы массового оповещения о безопасности. Они ищут американские базы и утром начали стрелять по Абу-Даби. Уже было три волны, мы их услышали и увидели. Страна действительно была к этому не готова... Нет паники, но пляжи пусты. Люди ходят, и все говорят о бомбах. Страна привыкла никогда не говорить ни о чем плохом. Думаю, эти события изменят ход коммуникации в стране", — поделилась Фролова.

О персоне: Василиса Фролова Василиса Фролова (Юлия Фролова) - украинская теле- и радиоведущая и модель. Работала на проектах "Хочу Евро", "Фабрика звезд", "10 кроків до кохання", "Я люблю Україну", "Тетки и Шмотки", "Шоумания" и пр. Сотрудничала с каналами М1, 1+1, ТЕТ, Интер, Новый канал.

