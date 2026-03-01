Укр
"Бахкает, летит": украинские звезды застряли в Дубае под обстрелами

Кристина Трохимчук
1 марта 2026, 10:53
Знаменитости оказались в Дубае во время разгоревшегося конфликта между США и Ираном.
Светлана Лобода в Дубае
Светлана Лобода в Дубае / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Лобода, Анна Алхим

Вы узнаете:

  • Светлана Лобода попала под иранский обстрел Дубая
  • Кто из украинских звезд пережил атаку Ирана на ОАЭ

Вчера, 28 февраля, в Дубае и Абу-Даби начали греметь взрывы. После начала американской спецоперации на Ближнем Востоке Иран начал атаковать баллистическими ракетами страны-союзники США. В эпицентре событий в регионе оказались украинские звезды. Главред расскажет, как они отреагировали на атаку.

Светлана Лобода

Известная украинская певица Светлана Лобода неожиданно оказалась в эпицентре другого военного конфликта. Артистка сообщила в Instagram, что находится в Дубае, который подвергся атаке иранских баллистических ракет.

видео дня

Певица рассказала, что сейчас не может покинуть ОАЭ из-за закрытых границ и прекращения воздушного сообщения с другими странами.

"Мы в Дубаи. Все границы закрыты. Ждем...", — написала Лобода.

Светлана Лобода прячется на подземном паркинге
Светлана Лобода прячется на подземном паркинге / фото: instagram.com, Светлана Лобода

Она также показала, где прячется от иранских обстрелов. Певица оказалась на подземной парковке, где людей разместили на стульях. Светлана в спортивном костюме и с минимумом вещей спустилась в укрытие, чтобы переждать атаку.

"Дубай, подземный паркинг. Весело", — прокомментировала ситуацию артистка.

Анна Алхим

Скандальная блогерша Анна Алхим прилетела в ОАЭ аккурат перед началом военного конфликта между США и Ираном. После начала активной атаки на Дубай Алхим вышла в Instagram и отреагировала на происходящее с юмором. В отличие от Лободы, блогерша не стала прятаться и, наоборот, делала вид, что все идет "по плану".

"Не знаю, какие-то взрывы, там два каких-то взрыва были. Пока сидим на пляже. Ребята, единственная ракета, которая приехала в Дубай — это я вчера. Я на месте, не переживайте", — посмеялась Анна.

Анна Алхим - ситуация в Дубае
Анна Алхим - ситуация в Дубае / фото: instagram.com, Анна Алхим

Позже Алхим решила ответить на беспокойство подписчиков. Она пожаловалась на ночные сирены и рассказала, что проснулась от взрывов, но призналась, что сохраняет спокойствие.

"Да, бахкает, летит, но у нас такое каждый день, поэтому не сказать, что я как-то переживаю", — заключила блогерша.

MamaRika

Певица MamaRika прилетела в Дубай вместе с сыном Давидом и близкой подругой, чтобы отдохнуть и расслабиться после постоянных российских атак на Киев. Однако артистке не повезло, и она с близкими оказалась в эпицентре иранских обстрелов ОАЭ. MamaRika поспешила успокоить подписчиков и заверила, что не пострадала.

"Когда привезли детей отдохнуть от взрывов, а они догнали нас здесь... С нами все ок, спасибо, что волнуетесь", — написала певица в Instagram.

MamaRika про атаку на Дубай
MamaRika про атаку на Дубай / фото: instagram.com, MamaRika

Санта Димопулос

Украинская певица и танцовщица Санта Димопулос также оказалась в Дубае во время начала атаки Ирана. В Instagram она призналась, что стала свидетелем обстрела, и поделилась информацией о происходящем в ОАЭ.

"200 дронов, 140 ракет. Было громко. Дежавю", — призналась Санта.

Санта Димопулос - взрывы в Дубае
Санта Димопулос - взрывы в Дубае / фото: instagram.com, Санта Димопулос

О персоне: Светлана Лобода

Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

