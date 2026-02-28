"Догнали здесь": MamaRika попала на обстрелы в Дубае

MamaRika отправилась на отдых в ОАЭ.

https://stars.glavred.info/dognali-zdes-mamarika-popala-na-obstrely-v-dubae-10744937.html Ссылка скопирована

MamaRika попала в неприятности на отдыхе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Кратко:

MamaRika застала взрывы в ОАЭ

Как отреагировала артистка

Украинская популярная певица MamaRika вместе с сыном Давидом и близкой подругой решила отдохнуть в ОАЭ, но застала взрывы в стране.

Как рассказала артистка на своей странице в соцсетях, она хотела, чтобы Давид отдохнул от взрывов в Киеве, но и за границей они попали в неприятности.

видео дня

К счастью, они не пострадали из-за конфликта между Ираном и Израилем.

MamaRika находится в ОАЭ / фото: скрин instagram.com, MamaRika

"Когда привезли детей отдохнуть от взрывов, а они догнали нас здесь... С нами все ок, спасибо, что волнуетесь", – написала артистка.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы для государства. В то же время в стране было введено чрезвычайное положение и закрыто воздушное пространство. В ответ на атаку по правительственным учреждениям и ядерным объектам иранская сторона запустила ракеты по территории Израиля.

MamaRika / фото: nstagram.com, MamaRika

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известная продюсер Елена Мозговая поразмышляла, стоит ли просить прощения за ошибки. На своей странице в соцсетях Елена сделала публикацию, в которой отметила, что каждый должен сам осознать свои поступки.

А также известная певица Наталья Могилевская презентовала новую песню "Снігопадами" в дуэте с исполнителем SAMCHUK. Как стало известно, идея сотрудничества родилась спонтанно — артисты случайно встретились в студии звукозаписи. Артистка отметила, что была удивлена талантом SAMCHUK, а также его творческим подходом.

Вас может заинтересовать:

О персоне: MamaRika Анастасия Середа (Кочетова), известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица. Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред