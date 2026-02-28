"Никуда не уйду": Филипп Киркоров признался в связи с Аллой Пугачевой

Вы узнаете:
- Филипп Киркоров дал концерт в Москве
- Что он сказал про Аллу Пугачеву
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, заговорил о своей бывшей жене Алле Пугачевой.
Напомним, Киркоров впервые за год организовал свой концерт, а ранее в России была традиция, что весну разрешала Алла Пугачева. Но еще в 2022 году Примадонна уехала из страны-оккупанта жить в Израиль и раскритиковала террористическую политику Кремля.
В интервью российским пропагандистам Киркоров отозвался с уважением к Пугачевой и рассказал, что она его муза.
"У меня все песни о любви мои музам. Одной из которых является Алла Борисовна. Это часть моей жизни, я от этого никуда не уйду и не хочу уходить. Это моя красивая 10-летняя история, которая красиво началась с песни Игоря Николаева „Я не Рафаэль" — сегодня буду петь ее тоже, считайте, что пою ей. И закончилась песней Николаева „Немного жаль"", — признался путинист.
Отметим, как сообщал Главред, известная актриса Наталка Денисенко, которая не так давно рассекретила свои отношения с бизнесменом Юрием Савранским после развода с актером Андреем Фединчиком, призналась, что не спешит снова вступать в брак.
А также композитор Евгений Рыбчинский ответил певице Таисии Повалий, которая предала Украину и перешла на сторону страны-террориста РФ, на ее призыв оккупировать Киев. Рыбчинский сделал публикацию, в которой отметил, что Киев никогда не будет российским городом.
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
