"Никуда не уйду": Филипп Киркоров признался в связи с Аллой Пугачевой

Филипп Киркоров не может забыть Аллу Пугачеву.

https://stars.glavred.info/nikuda-ne-uydu-filipp-kirkorov-priznalsya-v-svyazi-s-alloy-pugachevoy-10744862.html Ссылка скопирована

Филипп Киркоров поговорил с журналистами / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Филипп Киркоров дал концерт в Москве

Что он сказал про Аллу Пугачеву

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, заговорил о своей бывшей жене Алле Пугачевой.

Напомним, Киркоров впервые за год организовал свой концерт, а ранее в России была традиция, что весну разрешала Алла Пугачева. Но еще в 2022 году Примадонна уехала из страны-оккупанта жить в Израиль и раскритиковала террористическую политику Кремля.

видео дня

В интервью российским пропагандистам Киркоров отозвался с уважением к Пугачевой и рассказал, что она его муза.

Филипп Киркоров / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"У меня все песни о любви мои музам. Одной из которых является Алла Борисовна. Это часть моей жизни, я от этого никуда не уйду и не хочу уходить. Это моя красивая 10-летняя история, которая красиво началась с песни Игоря Николаева „Я не Рафаэль" — сегодня буду петь ее тоже, считайте, что пою ей. И закончилась песней Николаева „Немного жаль"", — признался путинист.

Филипп Киркоров об Алле Пугачевой / фото: скрин instagram.com/starhit.ru/

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известная актриса Наталка Денисенко, которая не так давно рассекретила свои отношения с бизнесменом Юрием Савранским после развода с актером Андреем Фединчиком, призналась, что не спешит снова вступать в брак.

А также композитор Евгений Рыбчинский ответил певице Таисии Повалий, которая предала Украину и перешла на сторону страны-террориста РФ, на ее призыв оккупировать Киев. Рыбчинский сделал публикацию, в которой отметил, что Киев никогда не будет российским городом.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред