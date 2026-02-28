"Потом еле откачали": путинист Киркоров опозорился на сцене

Вы узнаете:
- Филипп Киркоров вернулся к выступлениям
- Как путинист себя вел на сцене
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, в прошлом году получил серьезный ожог на сцене, после чего целый год не выступал.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Киркоров не выступал из-за того, что у него не было желания, а теперь якобы появилось.
"Почему не пел долго? Не пелось, не хотелось, не до песен было мне и стране. Теперь появился прекрасный свет в окошке, луч и даже надежда на то, что будет мир и что будет все хорошо, все услышат друг друга. Как-то сразу захотелось петь, танцевать и гастролировать. Пауза была большая, да, я называю это публичным одиночеством", — сказал журналистам путинист.
Смотрите видео выступления Филиппа Киркорова:
Кстати, в этом году из программы концерта убрали все номера с пиротехникой, а в зале было много друзей Киркорова.
Но в соцсетях поклонники отметили, что артист постарел в последнее время и высказались о его танцах.
"Как-то быстро он постарел";
"Он в памперсе что ли?";
"Потом еле откачали", - написали пользователи соцсети.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, испанский общественный вещатель RTVE 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны в Украине, официально заявил о том, что Украина, как и Израиль, не должна участвовать на Евровидении-2026, ведь находится в "состоянии конфликта".
А также известная актриса Ольга Сумская рассказала о том, что 22 августа ей исполнится 60 лет и как она относиться к такой цифре. В интервью блогеру Николасу Карме Ольга отметила, что сама в шоке от своего возраста.
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
