"Потом еле откачали": путинист Киркоров опозорился на сцене

Путинист Киркоров вернулся к концертам.

Филипп Киркоров решил подзаработать на концертах / коллаж: Главред / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Филипп Киркоров вернулся к выступлениям

Как путинист себя вел на сцене

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, в прошлом году получил серьезный ожог на сцене, после чего целый год не выступал.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Киркоров не выступал из-за того, что у него не было желания, а теперь якобы появилось.

"Почему не пел долго? Не пелось, не хотелось, не до песен было мне и стране. Теперь появился прекрасный свет в окошке, луч и даже надежда на то, что будет мир и что будет все хорошо, все услышат друг друга. Как-то сразу захотелось петь, танцевать и гастролировать. Пауза была большая, да, я называю это публичным одиночеством", — сказал журналистам путинист.

Смотрите видео выступления Филиппа Киркорова:

Филипп Киркоров на сцене / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Кстати, в этом году из программы концерта убрали все номера с пиротехникой, а в зале было много друзей Киркорова.

Комментарии о выступлении Киркорова / фото: скрин instagram.com/starhit.ru/

Но в соцсетях поклонники отметили, что артист постарел в последнее время и высказались о его танцах.

"Как-то быстро он постарел";

"Он в памперсе что ли?";

"Потом еле откачали", - написали пользователи соцсети.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

