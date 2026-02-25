Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Раз и навсегда": Украину хотят отстранить от Евровидения-2026

Элина Чигис
25 февраля 2026, 11:35
Испания выступила против участия Украины на Евровидении-2026.
Евровидение-2026
Испания недовольна участием Украины на Евровидении-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Кратко:

  • Испания взбунтовалась против участия Украины и Израиля на Евровидении
  • Как они объясняют свое решение

Испанский общественный вещатель RTVE вчера, 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны в Украине, официально заявил о том, что Украина, как и Израиль, не должна участвовать на Евровидении-2026, ведь находится в "состоянии конфликта".

Как стало известно, президент RTVE Хосе Пабло Лопес во время выступления в парламенте отметил необходимость "раз и навсегда начать серьезные дебаты" относительно изменений в правила Европейского вещательного союза.

видео дня

"Мы должны раз и навсегда начать серьезную дискуссию, которую, надеюсь, мы сможем провести в ближайшие недели, по реформе устава Европейского вещательного союза (EBU) и запрета странам, находящимся в состоянии конфликта, участвовать в следующем конкурсе Евровидения", – сказал президент RTVE.

LELÉKA представит Украину на Евровидении-2026
LELÉKA представит Украину на Евровидении-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Стоит отметить, что Испания не будет принимать участие на Евровидении-2026 из-за допуска Израиля на конкурс.

LELEKA победила в Нацотборе
LELEKA победила в Нацотборе / фото: instagram.com, LELEKA
Евровидение 2026
Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известная певица и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко вошла в состав жюри немецкого национального отбора Eurovision Song Contest. В Германии отбор пройдет в два этапа: сначала 28 февраля 20 экспертов из 20 стран-участниц определят трех финалистов, а на втором этапе зрители выберут победителя, который отправится на Евровидение в Вену.

А также жена известного украинского певца Сергея Бабкина поделилась с поклонниками печальной новостью. Снежана рассказала, что умерла ее родная 91-летняя бабушка Галина и опубликовала фотографию с ней.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал новости шоу бизнеса Евровидение-2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев

12:25Аналитика
Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

12:02Украина
РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

10:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Последние новости

13:18

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

12:56

Козловский рассказал всю правду о конфликте с Кондратюком - детали

12:31

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

12:25

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев

12:11

"Он не вернулся": у украинской певицы пропал без вести дядя-военный

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
12:02

Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

12:02

Поможет тряпка и специи: как прогнать вредителей из сада

11:59

Женщина показала шкатулку со старыми украшениями: внутри ждал сюрпризВидео

11:56

Дочь популярного американского актера убила себяВидео

Реклама
11:51

Как камеры на дорогах помогут ТЦК: адвокат описала механизм проверок воинского учета

11:41

Лунный календарь на март 2026: благоприятные и неблагоприятные дни

11:35

"Раз и навсегда": Украину хотят отстранить от Евровидения-2026

11:24

На Житомирщине резко изменится погода: синоптик предупредила об I уровне опасности

11:02

Ровенскую область пригреет, но мороз еще не отступит: синоптики удивили прогнозом

10:53

РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

10:50

Ждать ли тепла в марте 2026: какой будет погода в Украине в первый месяц весны

10:38

Посевной календарь на март 2026: точные даты для посева и посадки

10:37

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

10:17

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

10:12

Кому молиться об исцелении 26 февраля: какой церковный праздник

Реклама
10:08

РФ может готовить новое наступление из Беларуси: для каких городов существует угроза

09:49

РФ атаковала КАБами жилой дом в Днепропетровщине: под завалами люди

09:36

Решение принято: Руслана Лыжичко уезжает в Германию, причина

09:35

Когда Страстная пятница 2026: 7 вещей, которые нельзя делать в этот день

09:05

США объявили Украине демарш из-за атак на порт в Новороссийске - Стефанишина

09:03

Стратегия на эту войну – продержаться еще один деньмнение

09:00

Kill-зоны и фортификации: Одессу готовят к круговой обороне - что происходитВидео

08:49

Карта Deep State онлайн за 25 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

08:10

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

07:34

Трамп в Конгрессе сделал громкое заявление об Украине: что сказалВидео

06:56

Вашингтон расширил санкции против РФ: кого и почему наказал Минфин США

06:30

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

06:11

Мне страшно, что мы можем безвозвратно потерять чувство единствамнение

05:56

У кого в марте начнется роман и будут деньги: гороскоп на первый месяц весны 2026Видео

05:31

Новая волна потепления на Полтавщине: синоптики предупредили об изменении погоды

04:41

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке выдры за 31 с

02:04

"Момент истины": когда РФ окажется перед неизбежным выбором в войне с Украиной

02:00

"Призываю не стыдиться": Ольга Сумская ошеломила откровенным признанием

Реклама
01:30

51-летний Харчишин рассказал о новой любви: "Притягивает"

01:11

"Нет ненависти": Короткая призналась, как объясняла развод детям

00:47

Первая подкормка рассады – как не испортить урожай и укрепить корниВидео

24 февраля, вторник
23:54

Курган & Agregat и звезды "Тихой Навы" получили награды от президента Украины

23:51

"Я очень надеюсь, что это вброс": журналист предупредил о масштабном скандале в УАФ

23:43

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

22:52

Количество отключений уменьшилось - новые графики для Запорожской области на 25 февраля

22:47

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

22:40

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:37

Новые графики отключений для Черкасской области - когда не будет света 25 февраля

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять