"Раз и навсегда": Украину хотят отстранить от Евровидения-2026

Испания выступила против участия Украины на Евровидении-2026.

https://stars.glavred.info/raz-i-navsegda-ukrainu-hotyat-otstranit-ot-evrovideniya-2026-10743800.html Ссылка скопирована

Испания недовольна участием Украины на Евровидении-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Кратко:

Испания взбунтовалась против участия Украины и Израиля на Евровидении

Как они объясняют свое решение

Испанский общественный вещатель RTVE вчера, 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны в Украине, официально заявил о том, что Украина, как и Израиль, не должна участвовать на Евровидении-2026, ведь находится в "состоянии конфликта".

Как стало известно, президент RTVE Хосе Пабло Лопес во время выступления в парламенте отметил необходимость "раз и навсегда начать серьезные дебаты" относительно изменений в правила Европейского вещательного союза.

видео дня

"Мы должны раз и навсегда начать серьезную дискуссию, которую, надеюсь, мы сможем провести в ближайшие недели, по реформе устава Европейского вещательного союза (EBU) и запрета странам, находящимся в состоянии конфликта, участвовать в следующем конкурсе Евровидения", – сказал президент RTVE.

LELÉKA представит Украину на Евровидении-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Стоит отметить, что Испания не будет принимать участие на Евровидении-2026 из-за допуска Израиля на конкурс.

LELEKA победила в Нацотборе / фото: instagram.com, LELEKA

Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известная певица и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко вошла в состав жюри немецкого национального отбора Eurovision Song Contest. В Германии отбор пройдет в два этапа: сначала 28 февраля 20 экспертов из 20 стран-участниц определят трех финалистов, а на втором этапе зрители выберут победителя, который отправится на Евровидение в Вену.

А также жена известного украинского певца Сергея Бабкина поделилась с поклонниками печальной новостью. Снежана рассказала, что умерла ее родная 91-летняя бабушка Галина и опубликовала фотографию с ней.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред