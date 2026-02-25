"Раз и навсегда": Украину хотят отстранить от Евровидения-2026

Кратко:
- Испания взбунтовалась против участия Украины и Израиля на Евровидении
- Как они объясняют свое решение
Испанский общественный вещатель RTVE вчера, 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны в Украине, официально заявил о том, что Украина, как и Израиль, не должна участвовать на Евровидении-2026, ведь находится в "состоянии конфликта".
Как стало известно, президент RTVE Хосе Пабло Лопес во время выступления в парламенте отметил необходимость "раз и навсегда начать серьезные дебаты" относительно изменений в правила Европейского вещательного союза.
"Мы должны раз и навсегда начать серьезную дискуссию, которую, надеюсь, мы сможем провести в ближайшие недели, по реформе устава Европейского вещательного союза (EBU) и запрета странам, находящимся в состоянии конфликта, участвовать в следующем конкурсе Евровидения", – сказал президент RTVE.
Стоит отметить, что Испания не будет принимать участие на Евровидении-2026 из-за допуска Израиля на конкурс.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, известная певица и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко вошла в состав жюри немецкого национального отбора Eurovision Song Contest. В Германии отбор пройдет в два этапа: сначала 28 февраля 20 экспертов из 20 стран-участниц определят трех финалистов, а на втором этапе зрители выберут победителя, который отправится на Евровидение в Вену.
А также жена известного украинского певца Сергея Бабкина поделилась с поклонниками печальной новостью. Снежана рассказала, что умерла ее родная 91-летняя бабушка Галина и опубликовала фотографию с ней.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
