"Он не вернулся": у украинской певицы пропал без вести дядя-военный

27 января семья получила сообщение из воинской части

Артистка поблагодарила всех за поддержку

Украинская исполнительница Valeriya Force, участница шоу "Х-фактор" и Национального отбора на "Евровидение-2026", сообщила о тяжелой утрате в семье. Ее дядя, который служит в ВСУ, пропал без вести на фронте.

О случившемся артистка рассказала в видеообращении в Instagram.

По ее словам, 27 января семья получила сообщение из воинской части о том, что ее дядя, Симуляк Владимир Петрович, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, исчез во время выполнения боевого задания на Донецком направлении - в районе Покровска.

"Они отправились на задание, и он не вернулся… Дядя не вернулся", - со слезами сказала певица.

Позже, после проверки, военного официально внесли в списки пропавших без вести.

Valeriya Force подчеркнула, что надеется на силу социальных сетей и просит всех, кто может владеть какой-либо информацией о ее родственнике, связаться с ней.

В завершение артистка поблагодарила всех за поддержку и призвала беречь украинских защитников.

О персоне: Valeriya Force Valeriya Force (настоящее имя - Валерия Симулик) - украинская певица и автор песен, получившая широкую известность в 2026 году как финалистка украинского Национального отбора на "Евровидение". Валерия родилась в Харькове. Впервые заявила о себе в 2014 году, став полуфиналисткой 5-го сезона шоу "Х-Фактор" в возрасте 14 лет. После долгого перерыва в карьере и переезда в США она вернулась на сцену под новым псевдонимом. На Национальном отборе она представила песню "Open Our Hearts", в создании которой участвовали обладатель "Грэмми" саундпродюсер Винни Вендитто и певица Джамала. В феврале 2026 года стало известно, что дядя певицы, защищавший Украину, пропал без вести в Донецкой области.

