"Мы потеряли сердце": известный ведущий сообщил о трагедии

Анна Подгорная
23 февраля 2026, 19:23
Семья Константина Грубича "осиротела".
Константин Грубич
Константин Грубич сейчас - в семье ведущего случилось горе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kostya_hrubych

Кратко:

  • Константин Грубич сообщил о смерти члена семьи
  • Он посвятил усопшей трогательное обращение

Украинский журналист и ведущий Константин Грубич сообщил о смерти матриарха его семьи - Неонилы Васильевны, которая была сестрой его мамы, и стала бабушкой для его детей. Ей было 82 года.

В своем блоге в Instagram написал, что в последнее время состояние близкой родственницы стремительно ухудшалось, однако причину смерти раскрывать не стал. Лишь отметил, что был рад иметь возможность в конце января повидаться с "Нилочкой".

"Вот никогда такое не бывает вовремя. Даже когда ожидаешь и "готовишься". Произошло неизбежное: Нилочка ушла в мир иной. Для покойной это явное облегчение. Для ее семьи глубокое горе. Потому что она нас держала вместе. Неонила Васильевна Грубич (26.09.1943-23.02.2026, Боже, неужели я это написал?!) была духовным клеем для всех Грубичей. Теперь вакуум заполнить некому. Мы потеряли сердце. Нилуся! Во мне очень много от тебя. Ты - вторая мама, подруга, советчица, азартная соперница в "Эрудите"... Пока не представляю, как думать о тебе в прошедшем времени..." - написал Константин Грубич.

Тетя Константина Грубича
Константин Грубич сейчас - в семье ведущего случилось горе / фото: instagram.com/kostya_hrubych

О персоне: Константин Грубич

Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

