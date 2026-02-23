"Мы потеряли сердце": известный ведущий сообщил о трагедии

Кратко:
- Константин Грубич сообщил о смерти члена семьи
- Он посвятил усопшей трогательное обращение
Украинский журналист и ведущий Константин Грубич сообщил о смерти матриарха его семьи - Неонилы Васильевны, которая была сестрой его мамы, и стала бабушкой для его детей. Ей было 82 года.
В своем блоге в Instagram написал, что в последнее время состояние близкой родственницы стремительно ухудшалось, однако причину смерти раскрывать не стал. Лишь отметил, что был рад иметь возможность в конце января повидаться с "Нилочкой".
"Вот никогда такое не бывает вовремя. Даже когда ожидаешь и "готовишься". Произошло неизбежное: Нилочка ушла в мир иной. Для покойной это явное облегчение. Для ее семьи глубокое горе. Потому что она нас держала вместе. Неонила Васильевна Грубич (26.09.1943-23.02.2026, Боже, неужели я это написал?!) была духовным клеем для всех Грубичей. Теперь вакуум заполнить некому. Мы потеряли сердце. Нилуся! Во мне очень много от тебя. Ты - вторая мама, подруга, советчица, азартная соперница в "Эрудите"... Пока не представляю, как думать о тебе в прошедшем времени..." - написал Константин Грубич.
О персоне: Константин Грубич
Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.
