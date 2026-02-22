"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

Вкратце:
- Елена Мозговая и Девид Аксельрод вместе 20 лет
- Продюсер поделилась размышлениями об их паре
Музыкальный продюсер Елена Мозговая и певец Девид Аксельрод (Владимир Ткаченко) сегодня празднуют годовщину отношений - 20 лет вместе. О круглой дате Мозговая рассказала в своем блоге в Instagram.
Она опубликовала фото с мужем на красной дорожке, которое, вероятно, было снято в двухтысячных. В подписи к снимку Елена отметила, что многие не верили в долгосрочность ее союза с Аксельродом. Кроме того пара прошла вместе множество испытаний. Тем не менее они по-прежнему вместе - сильные и влюбленные, как и два десятилетия назад.
"2006 год. Начало. С одной стороны, 20 лет — это мгновение. А с другой, учитывая, сколько всего за это время произошло... Это Вечность. И, несмотря на пессимистические прогнозы многих и количество трудностей на пути, мы все еще вместе", - написала Елена Мозговая.
Елена Мозговая и Девид Аксельрод - отношения
Пара вместе уже двадцать лет. В январе 2015 года Елена и Владимир заключили официальный брак. А уже в конце февраля на свет появилась их дочь Соломия.
Это - третий ребенок для Мозговой и первый для Аксельрода. От предыдущих отношений у Елены есть двое взрослых дочерей - Зоя (1994 г.р.) и Евгения (1999 г.р.).
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что лицо известного ведущего пострадало в ДТП. Андрей Ковальский раскрыл последствия тяжелой аварии, в которую попал за границей.
Также дети Степана Гиги рассказали о причине смерти отца через два месяца после его ухода. Кроме того Квитослава и Степан-младший раскрыли судьбу творческого наследия музыканта.
Читайте также:
- "Не позволяю себе": Зеленская раскрыла проблему, которая мешает нормально жить
- У Тараса Цимбалюка роман с новой девушкой: что известно
- "Дома Вовы больше нет": Остапчук сообщила о прилете ночью
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред