"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

Елена Мозговая прокомментировала десятилетия отношений с певцом.

Елена Мозговая муж - музыкальный продюсер рассказала о браке с Девидом Аксельродом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/david__axelrod

Музыкальный продюсер Елена Мозговая и певец Девид Аксельрод (Владимир Ткаченко) сегодня празднуют годовщину отношений - 20 лет вместе. О круглой дате Мозговая рассказала в своем блоге в Instagram.

Она опубликовала фото с мужем на красной дорожке, которое, вероятно, было снято в двухтысячных. В подписи к снимку Елена отметила, что многие не верили в долгосрочность ее союза с Аксельродом. Кроме того пара прошла вместе множество испытаний. Тем не менее они по-прежнему вместе - сильные и влюбленные, как и два десятилетия назад.

"2006 год. Начало. С одной стороны, 20 лет — это мгновение. А с другой, учитывая, сколько всего за это время произошло... Это Вечность. И, несмотря на пессимистические прогнозы многих и количество трудностей на пути, мы все еще вместе", - написала Елена Мозговая.

Елена Мозговая муж - музыкальный продюсер рассказала о браке с Девидом Аксельродом / фото: instagram.com/olenamozgova1

Елена Мозговая и Девид Аксельрод - отношения

Пара вместе уже двадцать лет. В январе 2015 года Елена и Владимир заключили официальный брак. А уже в конце февраля на свет появилась их дочь Соломия.

Это - третий ребенок для Мозговой и первый для Аксельрода. От предыдущих отношений у Елены есть двое взрослых дочерей - Зоя (1994 г.р.) и Евгения (1999 г.р.).

Елена Мозговая с дочерями / фото: instagram.com/olenamozgova1

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

