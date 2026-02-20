Дети Степана Гиги рассказали о причине смерти отца и судьбе его творческого наследия

Степан Гига традал сахарным диабетом, который существенно осложнил состояние его здоровья.

Дети Степана Гиги рассказали о причине смерти отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Более 2, 5 месяцев семья и врачи боролись за жизнь артиста

Дети впервые сказали, как было распределено творческое наследие музыканта

Наследники известного украинского певца и композитора Степана Гиги впервые откровенно поделились подробностями последних месяцев его жизни. В комментарии для ТСН.ua Квитослава и Степан Гиги сообщили, что артист страдал сахарным диабетом, который существенно осложнил состояние его здоровья.

По словам детей, решающим фактором стала инфекция, с которой организм не смог справиться. Более двух с половиной месяцев семья и врачи боролись за его жизнь, однако болезнь оказалась сильнее. Признаться в этом публично им было непросто. До сих пор они тяжело переживают утрату и с трудом принимают случившееся.

Квитослава отметила, что всё это время родные находились рядом с отцом и поддерживали его. Семья сознательно не комментировала состояние артиста, поскольку замкнулась в себе и старалась оградиться от информационного шума и болезненных новостей.

Также дети впервые объяснили, как было распределено творческое наследие музыканта. Все песни Степана Гиги принадлежат обоим наследникам. Они подчеркнули, что могут исполнять композиции как вместе, так и по отдельности.

В настоящее время Квитослава и Степан активно работают в студии звукозаписи. По их словам, творчество помогает им справляться с потерей. Наследники стремятся сохранить подлинное звучание и эмоциональную глубину песен отца, добавляя при этом собственное видение, но не нарушая авторский замысел.

Они подчеркнули, что чувствуют ответственность продолжать дело, в которое артист вложил душу, и вспоминают, как он всегда поддерживал их выступления, наблюдая за ними из-за кулис.

Степан Гига - главное

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Иво Бобул рассказал о том, почему болезнь Степана Гиги привела легендарного артиста к неожиданной смерти.

Известная украинская певица Светлана Билоножко рассказала о страшном диагнозе, который забрал жизни легендарных артистов Виталия Билоножко и Степана Гиги.

Семья известного украинского певца Степана Гиги обратилась к поклонникам артиста в соцсетях с просьбой подписать петицию о присвоении ему звания "Герой Украины". Желание родственников певца столкнулось с критикой, на которую семья Гиги решила ответить напрямую.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

