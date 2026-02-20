"Очень придирчивый": финалистка "Холостяка" рассталась с известным певцом.

Пара не продержалась и месяца.

Анастасия Половинкина и OSTROVSKYI - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина рассталась с певцом Виталием Островским

Что произошло между ними

Финалистка шоу "Холостяк-14" Анастасия Половинкина и известный певец OSTROVSKYI внезапно заявили, что их сердца свободны. Пара подтвердила отношения в феврале 2026 года, однако, как оказалось, уже рассталась. Об этом стало известно в шоу NABARI.

По словам Анастасии, сейчас ее сердце свободно и молодого человека у нее нет. Более того, девушка наотрез отказалась обсуждать личную жизнь.

"Нет. Я больше свою личную жизнь не обсуждаю", — заявила Половинкина.

Больше подробностей о своих чувствах рассказал Островский. Известный певец считает, что они с Анастасией сохранили близкие отношения. Финалистка "Холостяка" остается для него советчиком и поддержкой.

Анастасия Половинкина целуется с OSTROVSKYI / фото: instagram.com, Надежда Авраменко

"Очень хорошие отношения. Мы каждый день общаемся. По темам шоу-бизнеса, моделинга, музыки… Я ей скидываю все свои демки, с ней советуюсь. Мы встречаемся на каждых кинопоказах, на каждых дорожках и каждых гулянках", — поделился Виталий.

Несмотря на это, Островский не испытывает к девушке романтических чувств. Артист признался, что очень избирателен в любви, а Половинкину воспринимает только как друга.

"Влюбленность может быть в нескольких вариациях. Бывает дружеская влюбленность, бывает… любишь человека за то, что он есть в твоей жизни. Если… о любви, то я, к сожалению, пока не испытываю таких чувств ни к кому. Я очень придирчивый к этому чувству, и если я нахожу его, то оно почти сразу у меня… И это подтвердит любая девушка, с которой я был… С Настей по-другому", — внезапно признался певец.

Анастасия Половинкина Холостяк / фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

Несмотря на то что пара, по их словам, осталась в дружеских отношениях, подписчики обратили внимание на Instagram Анастасии Половинкиной. Она удалила общие фото с Островским, собиралась вместе с другими участницами "Холостяка" на "комнату плача", рассказывала о плохом моральном состоянии и даже показала почти часовой разговор со своим "личным психологом" — другом из Одессы.

Анастасия Половинкина — личная жизнь после "Холостяка"

После завершения показа шоу "Холостяк" в эфире Анастасию Половинкину сразу заподозрили в романе с Виталием Островским. Пара вместе отдыхала в Буковеле, где их сняли на видео во время поцелуя. В феврале 2026 года они опубликовали совместное фото в Instagram с подписью "Теперь официально", укрепив уверенность публики в их отношениях. Половинкину и Островского успел поздравить даже ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник, однако уже 19 февраля Анастасия и Виталий заявили, что их сердца свободны.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

