Третий ребенок от третьей жены: как выглядит самая маленькая дочь Джеджулы

Вкратце:
- В пять месяцев Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию
- Шоумен поделился снимками с таинства
Сегодня самому младшему ребенку ведущего и шоумена Андрея Джеджулы, дочери Эмилии, исполнилось 8 месяцев. В честь этого гордый отец впервые показал, как выглядит девочка - без блюра и эмодзи на личике.
Вернее, как выглядела - Джеджула опубликовал фото трехмесячной давности, снятые во время крещения Эмилии. Шоумен отметил, что показывает фото и рассказывает новости с небольшой задержкой, чтобы сохранить приватность своей семьи.
В описании к снимкам звездный отец пожелал дочери круглосуточного ангела-хранителя. В комментариях отмечают, какой очаровательной девочкой растет Эмилия Джеджула.
О персоне: Андрей Джеджула
Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.
