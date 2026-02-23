Третий ребенок от третьей жены: как выглядит самая маленькая дочь Джеджулы

Андрей Джеджула показал лицо восьмимесячной Эмилии.

Андрей Джеджула дети - как выглядит третий ребенок шоумена / коллаж: Главред, фото: instagram.com/djedjula

В пять месяцев Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию

Шоумен поделился снимками с таинства

Сегодня самому младшему ребенку ведущего и шоумена Андрея Джеджулы, дочери Эмилии, исполнилось 8 месяцев. В честь этого гордый отец впервые показал, как выглядит девочка - без блюра и эмодзи на личике.

Вернее, как выглядела - Джеджула опубликовал фото трехмесячной давности, снятые во время крещения Эмилии. Шоумен отметил, что показывает фото и рассказывает новости с небольшой задержкой, чтобы сохранить приватность своей семьи.

В описании к снимкам звездный отец пожелал дочери круглосуточного ангела-хранителя. В комментариях отмечают, какой очаровательной девочкой растет Эмилия Джеджула.

Андрей Джеджула дети - как выглядит третий ребенок шоумена / фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула дети - как выглядит третий ребенок шоумена / фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула дети - как выглядит третий ребенок шоумена / фото: instagram.com/djedjula

О персоне: Андрей Джеджула Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.

