Серьезно пострадали дети: дом известного артиста уничтожила российская ракета

Певец VARASH рассказал о ужасной атаке РФ, во время которой был разрушен его дом.

https://stars.glavred.info/serezno-postradali-deti-dom-izvestnogo-artista-unichtozhila-rossiyskaya-raketa-10743155.html Ссылка скопирована

VARASH - атака на Киевскую область / коллаж: Главред, фото: instagram.com, VARASH

Вы узнаете:

Российская ракета разрушила дом артиста VARASH

В каком состоянии его семья

Известный украинский хип-хоп артист VARASH (Владимир Заколодяжный) рассказал в Instagram о страшном событии, которое могло унести жизни его родных. Во время очередной террористической атаки РФ ракета разрушила дом исполнителя.

Как сообщил артист, это произошло в ночь на 22 февраля, когда войска РФ обстреливали Киевскую область. Одна из ракет попала в дом, где находились члены семьи VARASH — сестра и ее двое маленьких детей. От здания остались лишь руины, однако все чудом выжили.

видео дня

Дом VARASH после ракетного удара / фото: instagram.com, VARASH

"В дом моей семьи попала вражеская ракета России. Наш дом уничтожен полностью. Место, где были воспоминания, детский смех, семейные вечера — превратилось в руины", — сообщил артист.

Родные исполнителя получили серьезные травмы и были доставлены в Охматдет. Младший ребенок его сестры попал в реанимацию, старшего уже прооперировали. Одного из детей придавило обломками, в результате чего он получил перелом лобковой кости. Также члены семьи артиста получили осколочные ранения лица, ожоги и другие травмы.

Племянники VARASH попали в больницу / фото: instagram.com, VARASH

"Самое главное - все живы. Все госпитализированы. Сейчас врачи проводят зашивание ран, удаляют осколки, лечат ожоги. Впереди - операции, восстановление и долгий путь реабилитации", — сообщил VARASH.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что 48-летний Вячеслав Довженко официально прощается со статусом холостяка. Актер сделал предложение своей избраннице и уже наметил дату торжества. По словам артиста, они с возлюбленной не хотят откладывать событие в долгий ящик.

Также певица Земфира, открыто осудившая военную агрессию РФ, на время пропала из медийного поля. Предполагается, что таким образом артистка пытается обезопасить себя перед российскими властями, намеренно дистанцируясь от темы поддержки Украины.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред