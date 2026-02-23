Серьезно пострадали дети: дом известного артиста уничтожила российская ракета

Вы узнаете:
- Российская ракета разрушила дом артиста VARASH
- В каком состоянии его семья
Известный украинский хип-хоп артист VARASH (Владимир Заколодяжный) рассказал в Instagram о страшном событии, которое могло унести жизни его родных. Во время очередной террористической атаки РФ ракета разрушила дом исполнителя.
Как сообщил артист, это произошло в ночь на 22 февраля, когда войска РФ обстреливали Киевскую область. Одна из ракет попала в дом, где находились члены семьи VARASH — сестра и ее двое маленьких детей. От здания остались лишь руины, однако все чудом выжили.
"В дом моей семьи попала вражеская ракета России. Наш дом уничтожен полностью. Место, где были воспоминания, детский смех, семейные вечера — превратилось в руины", — сообщил артист.
Родные исполнителя получили серьезные травмы и были доставлены в Охматдет. Младший ребенок его сестры попал в реанимацию, старшего уже прооперировали. Одного из детей придавило обломками, в результате чего он получил перелом лобковой кости. Также члены семьи артиста получили осколочные ранения лица, ожоги и другие травмы.
"Самое главное - все живы. Все госпитализированы. Сейчас врачи проводят зашивание ран, удаляют осколки, лечат ожоги. Впереди - операции, восстановление и долгий путь реабилитации", — сообщил VARASH.
