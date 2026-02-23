Старшая дочь Ольги Сумской ошеломила поступком в РФ - детали

Антонина Паперная продолжает развивать карьеру в РФ.

Антонина Паперная не брезгует работой в РФ / коллаж: Главред, фото: t.me, Антонина Паперная

Антонина Паперная снялась в новом российском сериале

Как она живет в России

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской – актриса Антонина Паперная – которая живет и работает в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, похвасталась своими достижениями.

На своей странице в соцсетях Паперная опубликовала серию снимков с нового проекта и рассказала о старте его показа.

"На VK video уже доступна первая серия нашего веселого сериала "Твой дом". Всем приятного просмотра!" - написала Антонина.

Антонина Паперная снимается в РФ / фото: скрин t.me, Антонина Паперная

Артистка продолжает активно сниматься в российских сериалах, как и ее муж-россиянин Владимир Яглыч. Также недавно она показалась вместе с ним на красной дорожке.

"Премьера фильма "Равиоли Оли", в кинотеатрах с 5 февраля", - сообщила актриса.

Антонина Паперная с мужем / фото: скрин t.me, Антонина Паперная

Позиция Тони Паперной

Актриса продолжает жить в Москве вместе со своим гражданским мужем Владимиром Яглычем, с которым воспитывает двоих детей. Ее мама Ольга Сумская сообщала, что Паперная имеет украинский паспорт, но еще ни разу она не высказалась о войне в Украине, которую начала страна-террорист Россия.

О персоне: Антонина Паперная Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.

Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

