Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской – актриса Антонина Паперная – которая живет и работает в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, похвасталась своими достижениями.
На своей странице в соцсетях Паперная опубликовала серию снимков с нового проекта и рассказала о старте его показа.
"На VK video уже доступна первая серия нашего веселого сериала "Твой дом". Всем приятного просмотра!" - написала Антонина.
Артистка продолжает активно сниматься в российских сериалах, как и ее муж-россиянин Владимир Яглыч. Также недавно она показалась вместе с ним на красной дорожке.
"Премьера фильма "Равиоли Оли", в кинотеатрах с 5 февраля", - сообщила актриса.
Позиция Тони Паперной
Актриса продолжает жить в Москве вместе со своим гражданским мужем Владимиром Яглычем, с которым воспитывает двоих детей. Ее мама Ольга Сумская сообщала, что Паперная имеет украинский паспорт, но еще ни разу она не высказалась о войне в Украине, которую начала страна-террорист Россия.
О персоне: Антонина Паперная
Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.
Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.
