Тоня Паперная засветилась в объятиях незнакомого мужчины в Москве - детали

Кратко:
- Тоня Паперная снялась с незнакомым мужчиной
- Чем она занимается в РФ
Известная актриса Тоня Паперная, которая живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, поделилась новыми фотографиями.
На своей странице в соцсетях старшая дочь Ольги Сумской опубликовала кадры, сделанные во время сьемок российского сериала.
На одном из фото Паперная показалась в объятиях мужчины, вероятно, это был ее коллега по сериалу.
Напомним, Паперная состоит в браке с российским актером-путинистом Владимиром Ягличем, пара воспитывает двоих сыновей.
Из-за молчаливой позиции актрисы много критики поступает в сторону ее мамы, которая постоянно поддерживает сборы в помощь ВСУ и говорит о страшных преступлениях российских оккупантов.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.
А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.
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Кто такая Антонина Паперная?
Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.
Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.
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