Тоня Паперная засветилась в объятиях незнакомого мужчины в Москве - детали

Тоня Паперная продолжает строить свою жизнь в РФ.

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Тоня Паперная - чем занимается / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Паперная

Кратко:

Тоня Паперная снялась с незнакомым мужчиной

Чем она занимается в РФ

Известная актриса Тоня Паперная, которая живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, поделилась новыми фотографиями.

На своей странице в соцсетях старшая дочь Ольги Сумской опубликовала кадры, сделанные во время сьемок российского сериала.

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На одном из фото Паперная показалась в объятиях мужчины, вероятно, это был ее коллега по сериалу.

Тоня Паперная на сьемках / фото: instagram.com, Тоня Паперная

Напомним, Паперная состоит в браке с российским актером-путинистом Владимиром Ягличем, пара воспитывает двоих сыновей.

Тоня Паперная с мужем / фото: instagram.com, Тоня Паперная

Из-за молчаливой позиции актрисы много критики поступает в сторону ее мамы, которая постоянно поддерживает сборы в помощь ВСУ и говорит о страшных преступлениях российских оккупантов.

Тоня Паперная / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.

А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.

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Кто такая Антонина Паперная? Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.

Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

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