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"Меня подвели": Ольга Сумская попросила прощения после обращения к Зеленскому

Элина Чигис
6 мая 2025, 21:56
132
Ольга Сумская осознала свою ошибку.
Ольга Сумская
Ольга Сумская - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

  • Ольга Сумская ошиблась в новости о пенсии Василия Зинкевича
  • Как она объяснила свой поступок

Украинская известная актриса Ольга Сумская сегодня, 6 мая, сообщила, что новость о том, что Василий Зинкевич получает пять тысяч гривен пенсии – ложь.

Отметим, ранее артистка обратилась к властям Украины и Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на неуважительный размер пенсии певца.

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На своей странице в Facebook Сумская извинилась за свою ошибку и объяснила, что она хотела сделать доброе дело.

Ольга Сумская о пенсии Василия Зинкевича
Ольга Сумская о пенсии Василия Зинкевича / фото: скрин facebook.com, Ольга Сумская

"Вчера выставила пост о Василии Зинкевиче. Мое неравнодушие и простота снова меня подвели. Прошу прощения. Информация о пенсии в размере 5 тыс. грн для Василия Ивановича оказалась неправдивой. Вывод – всегда проверяйте информацию! Хотела помочь легенде, почитала новости, была взволнована, тегнула руководство", - написала Ольга.

Ольга Сумская с дочерью
Ольга Сумская с дочерью / фото: facebook.com, Ольга Сумская

Кстати, знаменитость не указала, какая пенсия у Зинкевича на самом деле, но отметила, что общалась с ним лично.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

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Ольга Сумская - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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Кто такая Ольга Сумская?

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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