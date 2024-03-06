Ольга Сумская несдержанно прокомментировала сьемки дочери в РФ

Сумская рассказала, что с болью относится к работе своей старшей дочери в стране-агрессоре РФ.

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Ольга Сумская рассказала, что чувствует из-за дочери-молчуньи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/

Известная украинская актриса Ольга Сумская испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

Своими переживаниями Сумская поделилась в эфире канала "1+1 Україна".

"Знаете, какие чувства сегодня царят в моей душе? Боль, отчаяние, тоска, покаяние, искупление. Меня поймут только те матери, дети которых там. Это очень тяжело. У меня нет никакого права оправдываться, что-то кому-то доказывать, потому что я вижу обездоленных несчастных матерей, родителей, которые потеряли своих детей. Просто нужно молиться, чтобы обнять своих детей и внуков. Потому что я бабушка и это мое продолжение. Я очень скучаю по ним", – сказала актриса. видео дня

Но Ольга не прокомментировала непосредственно участие Паперной в съемках российского сериала.

Стоит отметить, в 2014 году Ольга Сумская рассказала, что ее дочь намерена отказаться от украинского гражданства и получить российский паспорт.

Кто такая Антонина Паперная Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.

Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

Добавим, Антонина Паперная ходит на светские вечеринки в Москве, продолжает вести блог, а недавно и вовсе возобновила съемки в РФ.

А также недавно в семье Ольги Сумской случилось несчастье. Актриса сообщила, что ушел из жизни ее свекр, Николай Петрович Борисюк.

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