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В семье Ольги Сумской случилось несчастье

Анна Подгорная
3 августа 2023, 17:31 обновлено 3 августа, 17:31
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Ольга Сумская и Виталий Борисюк сейчас переживают не лучшие времена из-за утраты близкого человека.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Ольга Сумская сообщила о смерти отца Виталия Борисюка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская в первые дни полномасштабной войны лишилась мамы. Теперь горе вновь постучало в дверь ее семьи.

На своей странице в Instagram Сумская сообщила, что ушел из жизни ее свекр, Николай Петрович Борисюк. Судя по трогательной подписи, у актрисы с отцом мужа, Виталия Борисюка, сложились великолепные отношения.

"Ушел из жизни Николай Петрович Борисюк… Глубокие соболезнования мужу и его сестре Наталье…Светлая память нашему дорогому, самому доброму в мире отцу и дедушке, моему невероятному свекру!" - пишет Ольга Сумская.

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Николай Петрович связал свою жизнь с сельским хозяйством, но всегда поддерживал своего сына Виталия в его стремлении построить актерскую карьеру. Семья покойного рассказывала, что и сам Борисюк-старший обладал актерским талантом, а также имел красивый певческий голос.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк с семьей
Ольга Сумская и Виталий Борисюк с отцом Николаем Петровичем и сестрой Натальей / instagram.com/olgasumska

Ранее Ольгу Сумскую "заплевали" за грустное фото первых дней полномасштабной войны в Украине - комментаторы вновь припомнили ей старшую дочь, которая осталась в рф.

Также, во время одного из интервью, Ольга Сумская расплакалась, рассказывая про московских внуков. Актриса отметила, что хоть на расстоянии, но она все же пытается поддерживать в них украинские корни.

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