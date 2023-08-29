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"Московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале

Анна Подгорная
29 августа 2023, 21:47 обновлено 29 августа, 21:47
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Антонина Паперная продолжает актерскую карьеру в стране-оккупанте.
Антонина Паперная, Ольга Сумская
Антонина Паперная снялась в российском сериале "Холодное блюдо" в главной роли / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tony__pepper

Украинская актриса Ольга Сумская всячески отстаивает честь свей старшей дочери Антонины Паперной, которая живет в рф и приняла решение молчать про войну в Украине, дескать остается в стране-агрессоре она исключительно из страха за жизни детей и свою собственную.

Сама же Тоня в последнее время эту мамину теорию все активней разрушает - ходит на светские вечеринки, продолжает вести блог, а недавно и вовсе возобновила съемки в рф. Так на днях на на российском сайте "Кино-Театр.ру" появился анонс телесериала, в котором Паперной досталась главная роль.

Картина, которая выйдет на экраны страны-оккупанта осенью 2023 года, называется "Холодное блюдо", и повествует о девушке Дане (Антонина Паперная), которая по странному стечению обстоятельств оказывается втянута в закрученную любовную историю.

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В четырехсерийной мелодраме партнерами Паперной по съемочной площадке стали Игopь Cтaм, Aнтoн Дaнилeнкo, Aнacтacия Пьянoвa, Mapинa Kудeлинcкaя, Oкcaнa Ивaнчeнкo, Bacилиca Чepвoвa, Bлaд Фeльдмaн. Режиссер сериала - Игорь Мужжухин.

Анонс сериала с Антониной Паперной в главной роли
Антонина Паперная снялась в российском сериале "Холодное блюдо" в главной роли / kino-teatr.ru
Анонс сериала с Антониной Паперной в главной роли
Антонина Паперная снялась в российском сериале "Холодное блюдо" в главной роли / kino-teatr.ru

Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.

Меж тем Антонина Паперная в начале весны возобновила выходы в свет со своим мужем, российским актером Владимиром Яглычем. Пару заметили на красной дорожке одной из премьер.

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