"Проклятая плесень": Ольга Сумская рассказала, почему угодила в больницу

Легендарная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская не так давно отправилась в Австрию на лыжный отдых вместе с мужем, актером Виталием Борисюком, и младшей дочерью. Но там артистку, как пишет она на Facebook, подстерегло отравление.
"Так вот, съев австрийского сыра горгондзола, я почувствовала себя плохо. Наверное, где-то проклятая плесень подействовала. Ночью обратилась в больницу в городе Целль-ам-Зе, когда от рвоты и слабости я уже не могла держаться на ногах", - поделилась проблемой Сумская с фолловерами.
Но лечение в австрийской больнице удивило Сумскую. Она рассказала, что австрийские врачи всего лишь сделали анализы и поставили капельницу, хотя она нуждалась в более серьезной терапии. В результате артистке не становилось лучше, но на ее просьбы помочь серьезней никто из врачей не реагировал ‒ только разводили руками. Именно тогда муж актрисы предложил ей срочно ехать домой.
Тогда семья поехала в сторону Украины, но решила сделать остановку в Будапеште. К сожалению, и там актрисе не смогли помочь. Тогда Сумская отправилась в Ивано-Франковск, где врачи все же сумели оказать ей помощь и стабилизировать состояние организма ‒ несмотря на плохие результаты анализов.
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