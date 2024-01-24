"Проклятая плесень": Ольга Сумская рассказала, почему угодила в больницу

Актриса Ольга Сумская назвала причину своего отравления на отдыхе в Австрии. Оказалось, что виноват сыр с плесенью.

https://stars.glavred.info/proklyataya-plesen-olga-sumskaya-rasskazala-pochemu-ugodila-v-bolnicu-10535852.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская рассказала о неприятном инциденте с отравлением / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Легендарная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская не так давно отправилась в Австрию на лыжный отдых вместе с мужем, актером Виталием Борисюком, и младшей дочерью. Но там артистку, как пишет она на Facebook, подстерегло отравление.

"Так вот, съев австрийского сыра горгондзола, я почувствовала себя плохо. Наверное, где-то проклятая плесень подействовала. Ночью обратилась в больницу в городе Целль-ам-Зе, когда от рвоты и слабости я уже не могла держаться на ногах", - поделилась проблемой Сумская с фолловерами.

видео дня

Но лечение в австрийской больнице удивило Сумскую. Она рассказала, что австрийские врачи всего лишь сделали анализы и поставили капельницу, хотя она нуждалась в более серьезной терапии. В результате артистке не становилось лучше, но на ее просьбы помочь серьезней никто из врачей не реагировал ‒ только разводили руками. Именно тогда муж актрисы предложил ей срочно ехать домой.

Тогда семья поехала в сторону Украины, но решила сделать остановку в Будапеште. К сожалению, и там актрисе не смогли помочь. Тогда Сумская отправилась в Ивано-Франковск, где врачи все же сумели оказать ей помощь и стабилизировать состояние организма ‒ несмотря на плохие результаты анализов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вагітна Кортні Кардашьян загриміла лікарню. 44-річна світськая левиця на останньому триместрі перенесла операцію - четвертий малюк дається їй з великими труднощами.

Також український актор Костянтин Войтенко публічно прокоментував звинувачення ексдружини в домашньому насильстві. Танцівниця Валентина Мариніна розповіла про жахи, які перенесла в шлюбі з артистом.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.