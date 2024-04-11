"Вместе с Тоней": Ольга Сумская огорошила поклонников вовремя прогулки в Киеве

Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи.

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Ольга Сумская вспомнила о старшей дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/

Украинская актриса Ольга Сумская прогулялась вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной. Они прошлись по Пейзажной аллее в Киеве и полюбовались магнолиями и сакурами.

На своей странице в соцсетях Сумская опубликовала фото счастливого семейства, еще на фото попали домашние питомцы семьи – собачки Джессика и Жасмин.

Ольга Сумская показала семейную прогулку / фото: instagram.com/olgasumska/

Во время прогулки Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

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Сумская показала сакуру, которую посадила вместе с Тоней Паперной / фото: скрин instagram.com/olgasumska/

Добавим, Тоня Паперная, которая замужем за российским актером Владимиром Ягличем, осталась жить и работать в столице страны-террориста РФ, которая начала страшное вторжение в Украину. А также Паперная так и не высказала свою позицию на счет войны.

Кто такая Антонина Паперная Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.

Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

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Отметим, ранее Ольга Сумская поздравила своего бывшего мужа Паперного с 73-летием. В качестве открытки она сделала коллаж из двух фото: первое - ее сэлфи с Евгением Васильевичем, второе - снимок актера с дочерью-молчуньей.

А также Ольга Сумская всячески отстаивает честь свей старшей дочери Антонины Паперной, которая живет в РФ, дескать остается в стране-агрессоре она исключительно из страха за жизни детей и свою собственную.

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