"Вместе с Тоней": Ольга Сумская огорошила поклонников вовремя прогулки в Киеве

Украинская актриса Ольга Сумская прогулялась вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной. Они прошлись по Пейзажной аллее в Киеве и полюбовались магнолиями и сакурами.
На своей странице в соцсетях Сумская опубликовала фото счастливого семейства, еще на фото попали домашние питомцы семьи – собачки Джессика и Жасмин.
Во время прогулки Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
Добавим, Тоня Паперная, которая замужем за российским актером Владимиром Ягличем, осталась жить и работать в столице страны-террориста РФ, которая начала страшное вторжение в Украину. А также Паперная так и не высказала свою позицию на счет войны.
Кто такая Антонина Паперная
Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.
Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.
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Отметим, ранее Ольга Сумская поздравила своего бывшего мужа Паперного с 73-летием. В качестве открытки она сделала коллаж из двух фото: первое - ее сэлфи с Евгением Васильевичем, второе - снимок актера с дочерью-молчуньей.
А также Ольга Сумская всячески отстаивает честь свей старшей дочери Антонины Паперной, которая живет в РФ, дескать остается в стране-агрессоре она исключительно из страха за жизни детей и свою собственную.
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