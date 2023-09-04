Ольга Сумская показала фото с Антониной Паперной

Антонина Паперная, дочь украинских актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской, живет и снимается в стране-агрессоре, а про войну в Украине упорно молчит. Тем не менее ее звездные родители оказывают артистке поддержку.
Так Ольга Сумская поздравила на своей страниц в Instagram своего бывшего мужа Паперного с 73-летием. В качестве открытки она сделала коллаж из двух фото: первое - ее сэлфи с Евгением Васильевичем, второе - снимок актера с дочерью-молчуньей.
Неизвестно, поздравила ли отца Тоня, ведь от украинских пользователей социальной сети она свою страницу скрыла, опасаясь негативных комментариев из-за ее позиции.
Фотография Паперной, которая появилась в блоге Сумской, вызвала в Сети очередную волну хейта на семью актрисы: Ольгу осуждают за попытку отбелить репутацию дочери, Тоню - за ее молчание про войну в Украине, и заигрывание со страной-оккупантом.
Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.
Меж тем Антонина Паперная в начале весны возобновила выходы в свет со своим мужем, российским актером Владимиром Яглычем. Пару заметили на красной дорожке одной из премьер.
Другие новости:
- Ольга Сумская удивила подробным фото без макияжа
- Катя Кузнецова рассказала, почему дочь Сумской не уезжает из РФ
- Ольга Сумская высказалась о живущей в Москве дочери-молчунье