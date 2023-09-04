Ольга Сумская показала фото с Антониной Паперной

Дочь известных украинских артистов во время полномасштабной войны заняла неоднозначную и провокационную позицию.

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Ольга Сумская показала кадры с Тоней Паперной и ее отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Антонина Паперная, дочь украинских актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской, живет и снимается в стране-агрессоре, а про войну в Украине упорно молчит. Тем не менее ее звездные родители оказывают артистке поддержку.

Так Ольга Сумская поздравила на своей страниц в Instagram своего бывшего мужа Паперного с 73-летием. В качестве открытки она сделала коллаж из двух фото: первое - ее сэлфи с Евгением Васильевичем, второе - снимок актера с дочерью-молчуньей.

Неизвестно, поздравила ли отца Тоня, ведь от украинских пользователей социальной сети она свою страницу скрыла, опасаясь негативных комментариев из-за ее позиции.

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Фотография Паперной, которая появилась в блоге Сумской, вызвала в Сети очередную волну хейта на семью актрисы: Ольгу осуждают за попытку отбелить репутацию дочери, Тоню - за ее молчание про войну в Украине, и заигрывание со страной-оккупантом.

Ольга Сумская показала кадры с Тоней Паперной и ее отцом / instagram.com/olgasumska

Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.

Меж тем Антонина Паперная в начале весны возобновила выходы в свет со своим мужем, российским актером Владимиром Яглычем. Пару заметили на красной дорожке одной из премьер.

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