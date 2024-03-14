Ольга Сумская показала фотосессию в дерзком образе роковой женщины

Легендарная артистка блеснула неувядающей красотой в стильном луке.

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Ольга Сумская сейчас - актриса показала кадры из новой фотосессии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская, благодаря особому дару перевоплощения и незаурядным внешним данным, гармонично выглядит и в повседневных нарядах, и в национальном костюме, и в подчеркнуто женственных образах с акцентом на чувственность.

За последними, по признаниям самой артистки, она заскучала, поэтому с радостью приняла участие в фотосессии, где для нее подобрали лук в стиле женщины вамп, который так ей к лицу.

И пока снимки еще в процессе подготовки, Сумская побаловала поклонников видео с бэкстейджа. Ролик появился в ее блоге в Instagram. "Давно не было чего-то такого "с огоньком". Спасибо за вдохновение", - пишет актриса.

видео дня

В кадре Ольга Сумская позировала, сидя на стуле в классическом черном брючном костюме и черной блузе, декольте которой было богато украшено золотыми колье. На ногах артистки были золотые туфли-лодочки на высокой шпильке, а руки она прикрыла лакированными перчатками до середины предплечья.

Смотрите видео с фотосессии с Ольгой Сумской:

Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Ранее один из лидеров группы ТНМК Олег Михайлюта попал в военный госпиталь. Там Фаготу врачи запретили петь и говорить. У артиста обнаружили тяжелую болезнь.

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