Пропагандисты пытались доказать, что звездные супруги давно живут раздельно.

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Максим Галкин и Алла Пугачева сходили на свидание / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

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Как российские пропагандисты пытались убедить аудиторию в разводе Пугачевой и Галкина

Чем закончилась слежка у дома певицы на Кипре

Российский пропагандистский телеканал отправил съемочную группу на Кипр, где живут Алла Пугачева и Максим Галкин, чтобы доказать, будто супруги больше не вместе. Однако финал "расследования" обернулся против самих авторов, поскольку в кадр попали певица с мужем и детьми, спокойно заходящие в общий дом, рассказала ведущая телеканала "Дождь".

В сюжете НТВ Галкина назвали "беглецом-иностранным агентом", а Пугачевой приписали нового спутника в Лимасоле, объявив некоего мужчину по фамилии Крузин ее главной опорой. Ведущая "Дождя" заступилась за певицу, подчеркнув, что она прекрасно выглядит.

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За Аллой Пугачевой следили на Кипре / скрин из видео

"Разве она не прекрасно выглядит для своих лет? Она просто прекрасно выглядит, к тому же прекрасно одета. Мне кажется, она впервые по-настоящему счастлива. По крайней мере, в интервью Екатерины Гордеевой я впервые в жизни увидела Аллу Борисовну действительно счастливой", - отметила журналистка.

Кроме того, авторы сюжета пытались намекнуть на близость Максима Галкина с одесским организатором концертов Ириной Заграничной. В финале журналисты подкараулили Пугачеву у дома, но получили отказ от интервью, а люди из ее окружения выбили телефон из рук корреспондентов. Ирония ситуации проявилась в последних кадрах, где Пугачева и Галкин с детьми спокойно заходили в свой дом, полностью перечеркнув утверждения пропагандистов.

Пугачева и Галкин развеяли слухи о разводе / скрин из видео

"То есть стоило получить визу на Кипр, чтобы рассказывать, что Галкин с Пугачевой не живут вместе, а потом вдруг снять их вместе с детьми, расслабленных и счастливых, когда они заходят в общий дом. Бывает же такое?" - поиронизировала ведущая "Дождя".

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