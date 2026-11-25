Вы узнаете:
- Как российские пропагандисты пытались убедить аудиторию в разводе Пугачевой и Галкина
- Чем закончилась слежка у дома певицы на Кипре
Российский пропагандистский телеканал отправил съемочную группу на Кипр, где живут Алла Пугачева и Максим Галкин, чтобы доказать, будто супруги больше не вместе. Однако финал "расследования" обернулся против самих авторов, поскольку в кадр попали певица с мужем и детьми, спокойно заходящие в общий дом, рассказала ведущая телеканала "Дождь".
В сюжете НТВ Галкина назвали "беглецом-иностранным агентом", а Пугачевой приписали нового спутника в Лимасоле, объявив некоего мужчину по фамилии Крузин ее главной опорой. Ведущая "Дождя" заступилась за певицу, подчеркнув, что она прекрасно выглядит.
"Разве она не прекрасно выглядит для своих лет? Она просто прекрасно выглядит, к тому же прекрасно одета. Мне кажется, она впервые по-настоящему счастлива. По крайней мере, в интервью Екатерины Гордеевой я впервые в жизни увидела Аллу Борисовну действительно счастливой", - отметила журналистка.
Кроме того, авторы сюжета пытались намекнуть на близость Максима Галкина с одесским организатором концертов Ириной Заграничной. В финале журналисты подкараулили Пугачеву у дома, но получили отказ от интервью, а люди из ее окружения выбили телефон из рук корреспондентов. Ирония ситуации проявилась в последних кадрах, где Пугачева и Галкин с детьми спокойно заходили в свой дом, полностью перечеркнув утверждения пропагандистов.
"То есть стоило получить визу на Кипр, чтобы рассказывать, что Галкин с Пугачевой не живут вместе, а потом вдруг снять их вместе с детьми, расслабленных и счастливых, когда они заходят в общий дом. Бывает же такое?" - поиронизировала ведущая "Дождя".
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