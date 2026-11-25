Вы узнаете:
- Где впервые прозвучала песня "Два бокала просекко"
- Почему Андрей Данилко отказывается переводить старые хиты
Украинская певица Верка Сердючка, в образе которой на сцене выступает шоумен Андрей Данилко, впервые с начала полномасштабной войны порадовала поклонников новым официальным релизом. Артистка выпустила на YouTube украиноязычную композицию "Два бокала просекко", фрагменты которой ранее уже звучали на ее живых выступлениях.
Новая работа выдержана в привычном для звезды стиле, в котором зажигательная танцевальная мелодия сочетается с легким текстом. Предыдущий официальный трек Сердючки под названием "Є пропозиція" вышел еще 14 февраля 2022 года, поэтому поклонники не скрывали эмоций от долгожданного пополнения плейлистов.
Впервые припев песни "Два бокала просекко" прозвучал на концерте артистки в Праге осенью 2025 года. Новинка мгновенно понравилась публике и быстро завирусилась в социальных сетях, где на нее отреагировал даже уехавший из Украины танцор Влад Яма.
"TOP", - лаконично написал под публикацией с треком Влад Яма.
Примечательно, что "Два бокала просекко" стала одной из немногих украиноязычных песен в репертуаре Сердючки, поскольку артистка продолжает исполнять старые хиты на русском языке. Из-за этого в 2025 году ведущий Виктор Дяченко даже подал жалобу тогдашнему языковому омбудсмену. Однако наказания певица не понесла, поскольку исполнение авторских песен на языке страны-агрессора само по себе не нарушает действующее законодательство.
Сам Андрей Данилко занимает принципиальную позицию относительно перевода своих прежних композиций. Как ранее объяснял продюсер Юрий Никитин, шоумен убежден, что песни должны оставаться в том виде, в каком они были написаны в конкретный период его жизни.
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