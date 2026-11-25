Андрей Данилко представил на официальных музыкальных площадках зажигательную новинку.

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Верка Сердючка - новая песня / колаж: Главред, фото: instagram.com, Верка Сердючка

Вы узнаете:

Где впервые прозвучала песня "Два бокала просекко"

Почему Андрей Данилко отказывается переводить старые хиты

Украинская певица Верка Сердючка, в образе которой на сцене выступает шоумен Андрей Данилко, впервые с начала полномасштабной войны порадовала поклонников новым официальным релизом. Артистка выпустила на YouTube украиноязычную композицию "Два бокала просекко", фрагменты которой ранее уже звучали на ее живых выступлениях.

Новая работа выдержана в привычном для звезды стиле, в котором зажигательная танцевальная мелодия сочетается с легким текстом. Предыдущий официальный трек Сердючки под названием "Є пропозиція" вышел еще 14 февраля 2022 года, поэтому поклонники не скрывали эмоций от долгожданного пополнения плейлистов.

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Верка Сердючка - песня на украинском / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Впервые припев песни "Два бокала просекко" прозвучал на концерте артистки в Праге осенью 2025 года. Новинка мгновенно понравилась публике и быстро завирусилась в социальных сетях, где на нее отреагировал даже уехавший из Украины танцор Влад Яма.

"TOP", - лаконично написал под публикацией с треком Влад Яма.

Примечательно, что "Два бокала просекко" стала одной из немногих украиноязычных песен в репертуаре Сердючки, поскольку артистка продолжает исполнять старые хиты на русском языке. Из-за этого в 2025 году ведущий Виктор Дяченко даже подал жалобу тогдашнему языковому омбудсмену. Однако наказания певица не понесла, поскольку исполнение авторских песен на языке страны-агрессора само по себе не нарушает действующее законодательство.

Верка Сердючка - почему не переводит песни на украинский / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Сам Андрей Данилко занимает принципиальную позицию относительно перевода своих прежних композиций. Как ранее объяснял продюсер Юрий Никитин, шоумен убежден, что песни должны оставаться в том виде, в каком они были написаны в конкретный период его жизни.

Андрей Данилко / инфографика: Главред

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