Тоня и Нина устроили себе перезагрузку в спа.

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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко

Вы узнаете:

Как выглядит дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Какая история связана с именем девочки

Украинская певица Тоня Матвиенко показала, как отдыхает вместе с 10-летней дочерью Ниной. Артистка поделилась в Instagram редкими кадрами семейного досуга, на которых поклонники сразу заметили, как сильно выросла и изменилась девочка.

Поскольку юная Нина сейчас нечасто появляется в блогах звездных родителей, новое видео вызвало особый интерес у подписчиков - в один из моментов съемки девочка даже немного засмущалась.

видео дня

Тоня Матвиенко с дочкой Ниной / скрин из видео

По словам Тони, им с дочерью просто захотелось отдохнуть и наконец-то выспаться после бессонных ночей в Киеве. Поэтому они провели время в спа и поплавали в бассейне, а вечером исполнительница даже успела поработать и выступить в ресторане для гостей отеля, где они остановились.

Хотя все знают, что девочку назвали в честь легендарной бабушки, народной артистки Украины Нины Матвиенко, для многих до сих пор остается загадкой, как именно это произошло. Как ранее рассказывала Тоня, такое решение принял сам Арсен Мирзоян прямо во время официальной регистрации ребенка, заранее не предупредив жену и не посоветовавшись с ней.

Тоня Матвиенко - семья / скрин из видео

Напомним, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились в июне 2017 года, а их общая дочь Нина родилась в январе 2016-го. Минувшей зимой звездная семья в полном составе отмечала ее 10-летие на Закарпатье. Также у певицы есть старшая дочь Ульяна от первого брака, а у Мирзояна - двое сыновей, Влад и Артем.

Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

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