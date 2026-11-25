Вы узнаете:
- Как выглядит новая собака Зеленского
- Как на пополнение в семье отреагировала первая леди
В семье Владимира Зеленского живут 4 собаки, о которых президент рассказал в интервью датскому музыканту и телеведущему Беньямину Хаву. Когда разговор зашел о четвероногих друзей, оба собеседника достали телефоны, чтобы похвастаться своими питомцами.
Хав показал своих собак Вигго и Тедди, а Зеленский - совместный снимок Фреи и Вики. Затем президент вспомнил, как в августе американский боксер Теренс Кроуфорд привез в Украину 3-месячного щенка питбуля, которого назвали в честь будущей системы ПВО FREYJA. Попытка главы государства передать этот подарок жене обернулась неожиданной реакцией.
По словам президента, он даже не знал, как поступить с внезапным презентом, поэтому решил отдать щенка первой леди. Та отреагировала мгновенно и без лишних колебаний.
"Что я мог сделать? Он привез ее мне. Я отдал ее моей жене", - вспомнил Зеленский, добавив, что в ответ от Елены услышал короткое "Нет!".
Любопытно, что помимо истории с отказом первой леди у президента и датского ведущего нашлась еще одна общая тема. Оказалось, что дома у обоих живут пудели. Зеленский и Хав сошлись во мнении, что это самые умные собаки, и с улыбкой пошутили, что они к тому же "очень опасные".
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