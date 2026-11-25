Вы узнаете:
- Дантес раскрыл главную ошибку своего брака с Надей Дорофеевой
- Какую черту характера артист назвал непростой для отношений
Украинский певец и актер Владимир Дантес поделился размышлениями о своем неудачном браке с певицей Надей Дорофеевой и откровенно признался, в чем могла крыться главная ошибка. В комментарии проекту "Ранок у великому місті" артист отметил, что одной из ключевых проблем в тот период жизни стало непонимание самого себя и собственных желаний.
По словам исполнителя, только после завершения брака ему удалось переосмыслить многие вещи и сделать для себя важные выводы. Дантес предположил, что подобные трудности знакомы многим представителям его поколения, которые создают семью слишком рано, а позже, пытаясь разобраться в себе, невольно отдаляются от близких.
"Это большая проблема всех людей нашего возраста: мы женимся слишком рано, или доходили до возраста, когда мы не знали, что с нами происходит. И чтобы найти себя, мы теряем людей, которые нас любили, или отталкиваем их, или понимаем, что мы на самом деле не любили", - рассказал певец.
Отдельно Владимир назвал черту собственного характера, которая, по его мнению, заметно усложняет построение личных отношений. Артист признался, что ему непросто делиться переживаниями и показывать свою уязвимость, даже если внутри очень больно.
"Страшно сказать о своих эмоциях. Я закрытый человек. Мне тяжело говорить о чувствах. Мы можем транслировать, что мы такие крутые, но на самом деле мы уязвимы. Нам часто больно, но мы не можем сказать об этом", - добавил Дантес.
Напомним, Владимир Дантес и Надя Дорофеева поженились в июле 2015 года, а весной 2022-го неожиданно для поклонников объявили о расставании. После развода певица вышла замуж за ресторатора Мишу Кацурина, тогда как сам Дантес долгое время состоял в отношениях с его бывшей женой Дашей Кацуриной.
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