Елена Кравец показала себя в школьные годы

Известная украинская телеведущая и комикесса Елена Кравец поделилась фото, где показала себя еще в школьные годы.
На своей странице в Instagram она написала, что фото было сделано в 1992 году в Кривом Роге. Кравец опубликовала фото после того, как террористическая Россия жестоко обстреляла город.
"Это фото 1992 года сделано неподалеку разрушенного сегодня дома", - написала она.
Кто такая Елена Кравец?
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
Напомним, ранее актриса и певица, звезда Женского Квартала Валерия Товстолес приоткрыла некоторые тайны своей личной жизни.
Напомним, ранее бывший резидент Студии "Квартал-95" Елена Кравец отметила, что отношения с поклонниками играют не последнюю роль для знаменитостей.
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