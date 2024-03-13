Елена Кравец показала себя в школьные годы

Елена Кравец показала дом, рядом с которым Россия разрушила многоэтажку.

https://stars.glavred.info/elena-kravec-pokazala-sebya-v-shkolnye-gody-10549679.html Ссылка скопирована

Елена Кравец поделилась школьным фото/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Известная украинская телеведущая и комикесса Елена Кравец поделилась фото, где показала себя еще в школьные годы.

На своей странице в Instagram она написала, что фото было сделано в 1992 году в Кривом Роге. Кравец опубликовала фото после того, как террористическая Россия жестоко обстреляла город.

"Это фото 1992 года сделано неподалеку разрушенного сегодня дома", - написала она.

видео дня

Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Елена Кравец поделилась школьным фото / Скриншот Instagram/lennykravets

Напомним, ранее актриса и певица, звезда Женского Квартала Валерия Товстолес приоткрыла некоторые тайны своей личной жизни.

Напомним, ранее бывший резидент Студии "Квартал-95" Елена Кравец отметила, что отношения с поклонниками играют не последнюю роль для знаменитостей.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.