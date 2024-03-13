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Елена Кравец показала себя в школьные годы

Алена Кюпели
13 марта 2024, 12:13
Елена Кравец показала дом, рядом с которым Россия разрушила многоэтажку.
Елена Кравец
Елена Кравец поделилась школьным фото/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Известная украинская телеведущая и комикесса Елена Кравец поделилась фото, где показала себя еще в школьные годы.

На своей странице в Instagram она написала, что фото было сделано в 1992 году в Кривом Роге. Кравец опубликовала фото после того, как террористическая Россия жестоко обстреляла город.

"Это фото 1992 года сделано неподалеку разрушенного сегодня дома", - написала она.

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Кто такая Елена Кравец?

Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Елена Кравец поделилась школьным фото
Елена Кравец поделилась школьным фото / Скриншот Instagram/lennykravets

Напомним, ранее актриса и певица, звезда Женского Квартала Валерия Товстолес приоткрыла некоторые тайны своей личной жизни.

Напомним, ранее бывший резидент Студии "Квартал-95" Елена Кравец отметила, что отношения с поклонниками играют не последнюю роль для знаменитостей.

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Елена Кравец новости шоу бизнеса
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