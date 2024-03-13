Врачи запретили Фаготу Михайлюте петь - что случилось

Украинский музыкант Олег 'Фагот' Михайлюта потерял свое самое острое оружие - голос. Причиной тому - серьезная болезнь.
Об этом артист рассказал в своем блоге в Instagram. Михайлюта почувствовал недомогание и обратился в военный госпиталь за помощью. Там ему поставили серьезный диагноз.
Медики нашли у Фагота катаральную ангину, усложненную ринофарингитом. В связи с этим ему строго-настрого запретили петь и даже говорить. К счастью, эта мера - временная. После лечения артист вновь сможет радовать поклонников, гражданских и военных, своими хитами.
"Так выглядит лицо катаральной ангины с ринофарингитом. Но когда тебя обследуют в военном госпитале и ты смотришь вокруг и обнимаешь живых, хоть и не совсем здоровых собратьев, ты осознаешь, что ты совершенно здоров, и надо просто немножко почистить и наладить свое оружие, и дальше в бой, ибо Мать зовет", - пишет Фагот Михайлюта.
Кто такой Олег Фагот Михайлюта?
Олег Михайлюта - украинский певец, музыкант, продюсер, один из лидеров и вокалистов группы ТНМК. Закончил Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского по классу фагота, в честь чего получил прозвище, которое использует в качестве сценического псевдонима - Фагот. Также является актером озвучки. Его голосом в украинском дубляже в серии фильмов "Пираты Карибского моря" говорит капитан Джек Воробей (в исполнении Джонни Деппа). 28 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, записался в Территориальную Оборону; присоединился к добровольческому батальону "Реванш".
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