Соломия Витвицкая ответила на слухи, что закрутила роман с женатым мужчиной

Ведущая была очень удивлена, когда услышала про себя подобные сплетни.

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Соломия Витвицкая высказалась про роман с Алексеем Ситайло / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Украинская ведущая Соломия Витвицкая в конце февраля подтвердила, что больше не одинока - она строит отношения с лейтенантом ВСУ Алексеем Ситайло. Это ее первые публичные отношения после развода с телеоператором Владом Кочатковым в 2020 году.

Когда Витвицкая подтвердила свой роман с Ситайло, в Сети стали распространяться слухи о том, что Алексей на момент начала их отношений был женат. Ведущая в интервью для Люкс ФМ выразила удивление из-за подобных сплетен.

"Мы были оба разведены", - заявила она с улыбкой. При этом Витвицкая отметила, что сохраняет дружеские отношения с бывшим мужем, а ее нынешний избранник достаточно мудр и уверен в себе, чтобы воспринимать это адекватно.

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У Алексея Ситайло, который до полномасштабной войны был председателем суда в Сумской области, есть двое детей от предыдущего брака. После 24 февраля 2022 года его бывшая жена с дочерью и сыном выехала за границу. Соломия Витвицкая с первой семьей избранника не общается.

Кто такая Соломия Витвицкая? Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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