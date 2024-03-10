УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Звезда шоу "Лига Смеха" Виктор Розовый впервые женился и показал избранницу

Анна Подгорная
10 марта 2024, 17:19
Юмористу-воину дали на службе отпуск, чтобы он мог отпраздновать свадьбу.
Виктор Розовый
Виктор Розовый показал фото со свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Звезда шоу "Лига Смеха", а ныне - военный 3-ей отдельной штурмовой бригады, Виктор Розовый взял десятидневный отпуск со службы по случаю важного события - он женился.

В своем блоге в Instagram юморист-военный не только рассказал про перемены в семейном положении, но и показал свою избранницу. Он поделился фото, на котором красуется с женой.

Пара позировала на пороге ЗАГСа в сдержанных луках: Виктор в черной вышиванке с белым орнаментом, его вторая половинка - в графитовом костюме. Новоиспеченные супруги показывали в камеру обручальные кольца на безымянных пальцах.

видео дня

"Все", - лаконично прокомментировал свою роспись Виктор Розовый. Позже пара поделилась кадрами со свадьбы, на котором, по всей видимости, были лишь самые близкие люди из их окружения.

Виктор Розовый с женой
Виктор Розовый показал фото со свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Что такое Лига Смеха?

Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

Ранее стало известно, что украинский ведущий Владимир Остапчук женился на своей 23-летней подруге, журналистке Екатерине Полтавской. Юная жена шоумена раскрыла подробности церемонии.

Также западный СМИ сообщают, что звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон получила предложение руки и сердца от фронтмена Coldplay Криса Мартина после 7 лет отношений.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Лига смеха новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Зачистка на юге: Силы обороны Украины расширяют плацдарм на Левобережье

Зачистка на юге: Силы обороны Украины расширяют плацдарм на Левобережье

17:08 Украина
Охота на самолеты РФ: снижается число авиаударов врага на линии фронта – ВСУ

Охота на самолеты РФ: снижается число авиаударов врага на линии фронта – ВСУ

16:11 Украина
РФ начала бить по Украине новым мощным оружием: в CNN предупредили об опасности

РФ начала бить по Украине новым мощным оружием: в CNN предупредили об опасности

15:59 Украина
Все главные новости

Популярное

Трусить будет 6 дней: Украину накрыла очень сильная магнитная буря 3496

"Трусить" будет 6 дней: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Спецназ ВСУ выбил россиян на юге: уничтожены укрепления врага вместе с техникой 2773

Спецназ ВСУ выбил россиян на юге: уничтожены укрепления врага вместе с техникой

Астролог назвал год окончания войны: Уйдет из жизни тот, кто заинтересован 2723

Астролог назвал год окончания войны: "Уйдет из жизни тот, кто заинтересован"

РФ выбрала новую цель на юге: в ВСУ назвали, какой населенный пункт под угрозой 2469

РФ выбрала новую цель на юге: в ВСУ назвали, какой населенный пункт под угрозой

Последние новости

17:21

Появился ответ еще одного члена НАТО насчет отправки в Украину войск

17:19

Звезда шоу "Лига Смеха" Виктор Розовый впервые женился и показал избранницу

17:08

Зачистка на юге: Силы обороны Украины расширяют плацдарм на Левобережье

17:06

Что нужно сделать с кошельком 11 марта, чтобы удвоить доход: важные приметы

16:51

США готовили ответ на ядерную атаку РФ по Украине: в NYT сообщили детали

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:11

Охота на самолеты РФ: снижается число авиаударов врага на линии фронта – ВСУ

15:59

РФ начала бить по Украине новым мощным оружием: в CNN предупредили об опасности

15:52

ВМС: россияне уже шестой день не выводят свои суда в акваторию Черного моря

15:40

Кенсингтонский дворец показал первое официальное фото Миддлтон после операции

Реклама
15:24

Как за 15 минут уничтожить сорняк и мох во дворе: специалисты поделились лайфхаком

15:10

Напиток получится горьким: эксперты назвали самую большую ошибку при заваривании чая

15:09

Взорвали ЗРК и "покрошили" сотни россиян: генерал рассказал о мощном ударе ВСУ

14:56

В Латвии ответили Папе после слов понтифика о "белом флаге" для Украины

14:29

"Инженю на кухне": рецензия на фильм "Вкус свободы"Видео

14:10

Украина ускоренно усиливает оборону на фронте: в разведке Британии назвали причину

13:59

S&P прогнозирует Украине дефолт по внешним долгам

13:31

Виталий Козловский впервые станет отцом - СМИ

13:18

В 2024 году Украина изменит ход войны: экс-командир "Айдара" назвал два важных условия

13:15

Поздравления с Масленицей - красивые слова и картинки

13:11

Астролог назвал год окончания войны: "Уйдет из жизни тот, кто заинтересован"

Реклама
12:26

Мисс Мира-2023: какое место заняла участница из Украины София Шамия

12:17

В ряде областей РФ "неспокойно": пишут о взрывах на нефтебазе и газопроводе

11:59

Россияне заявили об уничтожении Patriot в Украине: в ISW рассказали правду

11:48

"Это все знают, но боятся сказать": Кулеба об идее Макрона относительно войск Запада в Украине

10:42

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 марта

10:41

"Весь фронт в огне": россияне массово применяют фугасные авиабомбы под Бахмутом

10:38

Украину накроет снег и врежет -8 градусов: синоптик предупредил об опасной погоде

10:12

Кулеба раскрыл, что может произойти со странами Балтии в случае нападения РФ

09:39

Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта: Овнам - идиллия в семье, Рыбам - поход в больницу

09:33

Какие фильмы посмотрел бы Тарас Шевченко, если бы жил в наше время: подборка от Киевстар ТВ

09:23

Многие мечтали бы о такой "ссылке", как у Залужногомнение

09:12

Были "прилеты" в двух областях: стали известны последствия ночной атаки РФФото

08:55

"Не капитуляцию, а перемирие": у Папы Римского опровергли слова о "белом флаге"

08:53

Гороскоп на завтра 11 марта 2024: Овнам - важная сделка, Львов подведет желудок

08:30

РФ ночью атаковала Украину 39 дронами и 4 ракетами: сбить удалось не все

08:26

Китайский гороскоп на 11 марта: Крысе - сильные чувства, Обезьяне - уныние

07:45

РФ расконсервировала до 40% резервов танков: в ISW рассказали о серьезной проблеме оккупантов

06:02

Что же все-таки делать россиянам 17 мартамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 11 секунд найти Эйфелеву башню

04:20

Зачем опытные хозяйки кладут теннисные мячи в стиралку: ответ знают единицы

Реклама
02:52

Беременная Джамала элегантно намекнула на пол третьего ребенка

02:30

Плавленый сыр в домашних условиях: простой рецепт вкусной и полезной закускиВидео

01:00

Разместили ракеты и совершают полеты: РФ готовится к войне в Балтийском море

00:27

Исторический дуэт: Кайли Миноуг и Мадонна зажгли на концертеВидео

09 марта, суббота
23:56

"Врагу стоит задуматься": Воздушные силы установили "красные линии" для самолетов РФ

23:52

Кристину Орбакайте вырезали из концерта в пользу предательницы Повалий

23:05

Наступление РФ под Авдеевкой захлебнулось: ВСУ уничтожают пехоту на подходе - NYT

22:06

РФ выбрала новую цель на юге: в ВСУ назвали, какой населенный пункт под угрозой

21:58

РФ массово использует запрещенное оружие: посол раскрыл грубые нарушения на фронте

21:30

"Трусить" будет 6 дней: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять