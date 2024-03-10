Звезда шоу "Лига Смеха" Виктор Розовый впервые женился и показал избранницу

Юмористу-воину дали на службе отпуск, чтобы он мог отпраздновать свадьбу.

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Виктор Розовый показал фото со свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Звезда шоу "Лига Смеха", а ныне - военный 3-ей отдельной штурмовой бригады, Виктор Розовый взял десятидневный отпуск со службы по случаю важного события - он женился.

В своем блоге в Instagram юморист-военный не только рассказал про перемены в семейном положении, но и показал свою избранницу. Он поделился фото, на котором красуется с женой.

Пара позировала на пороге ЗАГСа в сдержанных луках: Виктор в черной вышиванке с белым орнаментом, его вторая половинка - в графитовом костюме. Новоиспеченные супруги показывали в камеру обручальные кольца на безымянных пальцах.

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"Все", - лаконично прокомментировал свою роспись Виктор Розовый. Позже пара поделилась кадрами со свадьбы, на котором, по всей видимости, были лишь самые близкие люди из их окружения.

Виктор Розовый показал фото со свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Что такое Лига Смеха? Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

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