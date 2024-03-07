Гвинет разрешила: падчерица Бандераса обручилась с бывшим мужем Пэлтроу

Дакота Джонсон и Крис Мартин с нетерпением ждут, когда смогут назвать друг друга законными супругами.

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Дакота Джонсон и Крис Мартин обручились / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Актриса Дакота Джонсон и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин наконец решили завязать узелок. Об этом сообщает издание Page Six с отсылкой на источник из окружения пары.

Джонсон и Мартин вместе с 2017 года, и, по слухам, этот союз давно уже "благословила" актриса Гвинет Пэлтроу - бывшая и единственная (на данный момент) жена музыканта. Их брак длился с 2003 по 2014 год, от этого союза у них двое детей - дочь Эппл Блайз Элисон (2004) и сын Мозес Брюс Энтони (2006). Пэлтроу и Мартин расстались мирно, и активно участвуют в жизни друг друга и общих детей. Гвинет приняла Дакоту в семью без вопросов, и женщинам, похоже, даже удалось подружиться.

Что же касается помолвки Джонсон и Мартина, то инсайдер утверждает, что влюбленные совершенно не торопятся со свадьбой. С другой стороны ни у кого не вызывает сомнения, что актриса и музыкант свяжут себя узами брака.

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"Они безумно влюблены друг в друга с самого первого дня. Поэтому такой шаг (помолвка - прим. редактора) был неизбежен. Они не спешат с планированием свадьбы, но по-настоящему наслаждаются тем, что скоро произнесут свои клятвы официально", - сообщает информатор.

Кто такая Дакота Джонсон? Дакота Джонсон - американская актриса и модель, наследница актерской династии. Родилась в семье актеров Мелани Гриффит (дочь звезды Голливуда Типпи Хедрен) и Дона Джонсона. Падчерица актера и музыканта Антонио Бандераса. Успех и популярнсть Дакоте Джонсон принесла роль Анастейши "Аны" Стил в романтической драме "Пятьдесят оттенков серого".

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