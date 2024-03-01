Экс-муж Бритни Спирс прореагировал на ее конфликт с Тимберлейком

Бывший супруг легендарной поп-певицы и фитнес-тренер Сэм Асгари впервые прокомментировал конфликт Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка. Об этом сообщает портал People.
Третий муж Бритни Спирс, который младше артистки на 13 лет, заявил, что когда Бритни встречалась с Джастином, ему было всего пять лет.
"Я был очень молодым и не следил за поп-культурой. Ведь развлекательные новости могут кардинально отличаться от реальности", — рассказал фитнесс-тренер.
В частности, Асгари признался, что не читал мемуаров бывшей супруги, однако всегда готов поддерживать ее.
В своей книге "Женщина во мне", которая была опубликована в октябре 2023 года, Спирс рассказала, как Тимберлейк заставил ее сделать аборт. Она также утверждала, что музыкант изменял ей, когда пара строила отношения в начале 2000-х.
Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс в процессе развода с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.
После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.
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