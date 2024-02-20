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"Команда резко против": СМИ рассказали, с кем крутит роман Бритни Спирс

Дмитрий Видоменко
20 февраля 2024, 03:05
Бритни Спирс тайно встречается с Полом Ричардом Солисом, домработником, который ранее был уволен из ее штата. Команда мепицы против их романа.
Бритни Спирс
Бритни Спирс якобы недовольна тем, что возлюбленный не уделяет ей достаточно времени./ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Легендарная американская поп-певица Бритни Спирс до сих пор состоит в отношениях с домработником Полом Ричардом Солизом, которого ей ранее пришлось уволить певицей после того, как стало известно о его проблемах с законом. Об этом сообщает портал Us Weekly со ссылкой на собственный источник.

Тот рассказал прессе, что "Бритни и Пол определенно вместе", при этом Солиз все еще официально состоит в браке.

В мае 2023 года Пола наняли для работ по техническому обслуживанию поместья артистки. Хотя их редко видят вместе, инсайдеры говорят, что они ездят в Санта-Барбару и что мужчина ночует в особняке Бритни в Лос-Анджелесе два или три раза за неделю.

Причем Бритни якобы расстроена тем, что он не уделяет ей достаточно времени.

"Она чувствует, что заслуживает большего внимания, но он должен быть рядом со своими детьми от первого брака", – говорят люди из окружения Спирс.

Второй источник сообщил, что Бритни даже встречалась с его детьми и устроила им прогулку на лошадях. По словам друзей певицы, семилетний сын Пола является "любимцем".

В то же время команда Бритни недовольна отношениями поп-звезды. По Солис имеет за плечами несколько правонарушений и две судимости, так что даже неясно, как ему удалось приблизиться к поп-звезде и стать ее домработником.

Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс в процессе развода с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.

После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.

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Бритни Спирс новости шоу бизнеса
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