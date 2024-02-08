Теперь и Бен Аффлек: Бритни Спирс удивила очередным откровением

Скандальная американская певица Бритни Спирс заявила, что однажды она целовалась в засос с Беном Аффлеком, но позже забыла о свидании.
Как сообщает The Daily Mail, 42-летняя поп-певица сделала шокирующее заявление в уже удаленном посте в Instagram. В нем содержался снимок, сделанный "много лет назад" с актером и автором песен Дайан Уоррен, а также с Беном Аффлеком.
В подписи к Instagram Спирс, которая также подробно описала свой роман с Колином Фарреллом в своих мемуарах, заявила, что поцелуи произошли в ту ночь, когда была сделана фотография.
"Классное фото меня, Бена Аффлека и Дайан Уоррен много лет назад!!!". Он такой потрясающий актер. Я забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью… Честно говоря, забыла… блин, это безумие!!! Хотела бы я рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого!!! О боже, я просто сплетница. Псс, я вообще забыла!" - написала звезда.
Неясно, когда была сделана фотография, но в 1999 году у Аффлека была такая же бородка. В августе того же года ему исполнилось 27 лет, а Бритни — 18 в декабре.
С тех пор Бритни трижды выходила замуж – она связала себя узами брака с Джейсоном Александром, Кевином Федерлайном и Сэмом Асгари. В настоящее время она находится в процессе развода с Асгари.
Бен также дважды сказал "да" в последующие годы. Он был женат на Дженнифер Гарнер с 2005 по 2018 год, а затем воссоединился с бывшей невестой Дженнифер Лопес и связал с ней себя узами брака в 2022 году.
Бритни и Дженнифер Лопес подписаны друг на друга в Instagram.
Последний пост Спирс появился после того, как она рассказала о другом шокирующем романе - двухнедельном романе с Колином Фарреллом, который она подробно описала в своих мемуарах "Женщина во мне".
Бритни впервые познакомилась с Фарреллом через "друга клубного промоутера". В книге "Женщина во мне" она сравнила их "страстную" интрижку с "уличной дракой" и написала, что они "нападали друг на друга".
"Драка — единственное слово для этого — мы нападали друг на друга, сражались так страстно, как будто мы участвовали в уличной драке", — написала Бритни.
Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс разводится с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.
После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.
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