Реальные красавцы: в Сети показали рослых сыновей Бритни Спирс

Стало известно, где живут и как выглядят дети Бритни Спирс 18-летний Шон Престон и 17-летний Джейден Джеймс.

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Сыновья Бритни Спирс от первого брака живут на Гавайях вместе с отцом - Кевином Федерлайном / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Папарацци подловили сыновей легендарной поп-певицы Бритни Спирс от первого брака ‒ 18-летнего Шона Престона и 17-летнего Джейдена Джеймса ‒ на Гавайях во время отдыха с их отцом Кевином Федерлайном, сообщает портал People.

Подростки вместе с отцом купались на лодках-сапах. С тех пор как фанаты певицы пришлось в последний раз видеть сыновей, они сильно изменились ‒ оба заметно выросли, старший, Шон, отрастил длинные волосы, в то время как младший, Джейден, все-таки чаще ходит в барбершоп, чем брат. Их фото можно посмотреть по этой ссылке.

Как пишут журналисты, именно старшему сыну Бритни ее недавние откровения в мемуарах " Женщина во мне" дались тяжелее всего. Оба мальчика были просто раздавлены и " убиты горем", узнав, что происходило в жизни их звездной мамы, но Шону якобы пришлось особенно сложно. Инсайдеры считали, что воссоединение Спирс с детьми может серьезно усложниться из-за выхода книги в свет.

Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс разводится с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.

После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.

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