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Марго Робби и Брэд Питт бьются между собой за право снимать кино по книге Спирс

Дмитрий Видоменко
13 ноября 2023, 14:00
Мемуары Бритни Спирс хотят экранизировать. За права на съемки борются компании Марго Робби, Риз Уизерспун и Брэда Питта.
Спирс, Питт, Робби
Брэд Питт и Марго Робби хотят экранизировал скандальную книгу Бритни Спирс / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Звезды Голливуда (и с недавних пор) ‒ не только актеры и продюсеры ‒ Марго Робби и Брэд Питт входят в список киноделов, которые хотят потратить громадные деньги за права на экранизацию скандальных мемуаров Бритни Спирс "Женщина во мне". Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Кроме Робби и Питта, в число влиятельных продюсеров, которые претендуют на права на экранизацию мемуаров Бритни Спирс, входят также Шонда Раймс и известная "Блондинка в законе" Риз Уизерспун. Раймс, чья компания Shondaland Productions выпустила такие хиты, как "Анатомия страсти" и "Бриджертоны", написала сценарий для фильма "Перекрестки" 2002 году в котором главную роль исполнила Бритни Спирс.

Но LuckyChap Productions Марго Робби, Plan B Entertainment Брэда Питта и Hello Sunshine Риз Уизерспун также претендуют на права на экранизацию.

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К слову, мемуары Спирс были проданы тиражом 1,1 миллиона копий только в США за первую неделю.

Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс разводится с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.

После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.

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