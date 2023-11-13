Марго Робби и Брэд Питт бьются между собой за право снимать кино по книге Спирс

Звезды Голливуда (и с недавних пор) ‒ не только актеры и продюсеры ‒ Марго Робби и Брэд Питт входят в список киноделов, которые хотят потратить громадные деньги за права на экранизацию скандальных мемуаров Бритни Спирс "Женщина во мне". Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
Кроме Робби и Питта, в число влиятельных продюсеров, которые претендуют на права на экранизацию мемуаров Бритни Спирс, входят также Шонда Раймс и известная "Блондинка в законе" Риз Уизерспун. Раймс, чья компания Shondaland Productions выпустила такие хиты, как "Анатомия страсти" и "Бриджертоны", написала сценарий для фильма "Перекрестки" 2002 году в котором главную роль исполнила Бритни Спирс.
Но LuckyChap Productions Марго Робби, Plan B Entertainment Брэда Питта и Hello Sunshine Риз Уизерспун также претендуют на права на экранизацию.
К слову, мемуары Спирс были проданы тиражом 1,1 миллиона копий только в США за первую неделю.
Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс разводится с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.
После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.
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